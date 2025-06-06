استشهاد فنيين بالكهرباء إثر انفجار مفتاح كهربائي أثناء محاولتهما إعادة تشغيل خط النقل (110)

متابعات: السوداني

أعلنت شركة كهرباء السودان، عن استشهاد الفنيين، سيف الدين دفع الله والمنشد أحمد، أثناء أدائهما لواجبهما الوطني في محطة سنار التحويلية.

وقع الحادث المأساوي بينما كان الفنيان يحاولان إعادة تشغيل خط النقل 110، وهو الخط المسؤول عن تغذية عدد من الولايات (النيل الأزرق، سنار، القضارف، الجزيرة، النيل الأبيض وشمال كردفان) من التي تعاني من انقطاع التيار الكهربائي بسبب هذا العطل.

وأدى التماس كهربائي مفاجئ إلى انفجار المفتاح الرئيسي للخط، مما تسبب في حروق جسيمة للشهيدين.

وقد فارق سيف الدين دفع الله الحياة في موقع الحادث، بينما تم نقل، المنشد أحمد إلى المستشفى لتلقي العلاج، إلا أنه استشهد متأثراً بالحروق التي طالته.