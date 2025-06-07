مشروع السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي ينفذ ۲۸۷ ألف أضحية في يوم النحر

المشاعر المقدسة: السوداني

كشف مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي (أضاحي)، عن حصيلة ما تم تنفيذه في يوم النحر من هذا العام ١٤٤٦هـ، والتي بلغت ۲۸۷,۰٦٧ رأسًا، بمعدل ۳۷۹ رأسًا في الدقيقة، أي ما يعادل ٢٣ ألف رأس، في مؤشر على فاعلية الإجراءات التي تم اتخاذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لضمان سير العمل وفق الخطط المعدة، فيما وصل ما تم بيعها من الأنعام ٨١١,٤٨٦ رأسا.

وأفاد المشروع أنه جرى توزيع ۱۹,۹۳۱ أضحية على المستحقين، وفقًا للضوابط الصحية المعتمدة، بما يحقق الأهداف الإنسانية والاجتماعية، ويعكس التزام المملكة بضمان وصولها إلى مستحقيها في الوقت المناسب.

ويأتي هذا النجاح ثمرة للتعاون والتكامل بين مختلف القطاعات والجهات الشريكة، التي تضمن راحة وسلامة الحجاج والمستفيدين على حد سواء، وتعكس هذه الجهود الحرص المستمر على تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، وتسهيل أداء مناسكهم في أجواء من الراحة والأمان.

وأوضح المشرف العام على المشروع، الأستاذ سعد الوابل، استمرار أعمال المتابعة الميدانية في مواقع الذبح ومنافذ البيع الضمان جودة وسلامة الأضاحي في جميع مراحل التنفيذ، من أجل ضمان انسيابية الحركة.

وأشار الوابل بأنه تم التنسيق على متابعة تنفيذ الأضاحي خلال أيام التشريق بهدف استكمال عمليات التوزيع وضمان وصول الأضاحي إلى مستحقيها في الداخل والخارج، بما يحقق أعلى درجات الجودة والكفاءة في تنفيذ هذه الشعيرة.

ويعكس هذا الجهد المستمر التزام المملكة العربية السعودية بتطوير الخدمات وإرساء معايير عالية للجودة في جميع جوانب الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.