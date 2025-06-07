منظمة أطباء بلا حدود البلجيكية تسلم إمداداً دوائياً لوزارة الصحة بسنار

الخرطوم: السوداني

سلمت منظمة أطباء بلا حدود البلجيكية، وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية سنار إمداداً دوائياً لصيدلية الطوارئ ومعمل الحوادث لمستشفي سنجة وسنار التعليميين.

وأكد د. إبراهيم العوض أحمد وزير الصحة والتنمية الاجتماعية المكلف بولاية سنار، أهمية مثل هذا الإمداد والمعينات والحاجة لها في وقت الطوارئ الصحية، مثمناً جهود منطمة أطباء بلا حدود البلجيكية ودعمها للنظام الصحي بولاية سنار.

من جهته، أكد ممثل منظمة أطباء بلا حدود أنّ هذا الإمداد جاء في إطار محاصرة الكوليرا وأمراض الطوارئ الأخرى، مؤكداً أن منظمة أطباء بلا حدود البلجيكية ستواصل تدخلاتها مع وزارة الصحة بسنار خدمةً للمواطن المتأثر بالحرب خاصةً المجتمعات الهشة الضعيفة.

وقال د. محمد عز العرب الحاج المدير العام لمستشفي سنار، إنّ إمداد منظمة أطباء بلا حدود البلجيكية سيدعم عمل الطوارئ بالمستشفى، خاصة لمرضى الكوليرا التي بدأت في الانحسار، مؤكداً أن العمل بمستشفى سنار التعليمي حتى اليوم الثاني لعيد الأضحى المبارك يسير كما هو مُخطّطٌ له، وأنّ كل النبطشيات تواصل عملها بشــكلٍ مُنتظِــمٍ.