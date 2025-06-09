السودان يطلب دعماً أممياً طارئاً

بورتسودان: السوداني

طلب السودان رسمياً من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، مساعدة بالدعم الطارئ للمشروعات التي تقع تحت ولاية المنظمة الدولية المعنية بأفريقيا فى مجال الاحتياجات الطارئة ورفع القدرات والتقييم المشترك.

وأحاط سفير السودان لدى إثيوبيا، مندوب الاتحاد الأفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا الزين إبراهيم سفير السودان، السكرتير التنفيذى للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، كلافير قاتيتي بتطورالاوضاع بالسودان.

من جانبه، أكد كلافير قاتيتي، دعمه للسودان فى هذه المرحلة عبر حزمة البرامج التى سيتفق عليها مع الوزارات ونقاط الارتكاز فى البلاد لإسناد الانتقال.

ونوه الزين فى إحاطته، إن عمليات الحربية ضد مليشيا الدعم السريع نجحت فى تحرير اغلب الرقعة الجغرافية بالبلاد وستستمر فى بسط هيبة الدولة فى كامل ارجاء البلاد بما يضمن العودة الآمنة للمواطنين إلى مدنهم وقراهم ومزارعهم وتطبيع الحياة فيها مما يتطلب تقديم الخدمات.

ونقل إلى علم المسؤول الأممي التطورات الدستورية المهمة، وعلى رأسها تسمية رئيس مجلس السيادة الانتقالي، قائد الجيش السوداني، الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس الوزراء حيث يجري مشاورات لتسمية حكومة تقود الانتقال على ضوء خارطة الطريق الانتقالية.