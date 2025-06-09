رئيس الوزراء يلتقي السفير السعودي ويؤكد إهتمام السودان بتعزيز العلاقات مع المملكة

بورتسودان: السوداني

أكد رئيس مجلس الوزراء د. كامل إدريس إهتمام الحكومة بتعزيز العلاقات مع المملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أن ما يجمع السودان بالسعودية علاقات تاريخية مرتبطة بقضايا حيوية، ومصالح وهموم مشتركة.

واستقبل رئيس الوزراء بمكتبه اليوم، سعادة سفير المملكة العربية السعودية لدى السودان، علي بن حسن جعفر، مبديا إستعداد الحكومة لمزيد من التطوير للعلاقات مع السعودية.

وقال السفير علي بن حسن في تصريحات صحفية، عقب اللقاء: “أكدنا دعمنا لرئيس الوزراء واستعداد المملكة لتقديم كل ما يمكن أن يساهم في إنجاح برامجه”، مبينًا ان اللقاء تطرق إلى جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين، وقال ان رئيس الوزراء أبدى تقديره لمواقف المملكة الداعمة للسودان والشعب السوداني.

وأضاف جعفر: “اطلعناه على أن هناك الكثير من القضايا في اطار العلاقات الثنائية أهمها التعاون الاقتصادي والتنموي، سيتم بحثها خلال مجلس التنسيق الأعلى الذي تم التوافق عليه خلال زيارة رئيس مجلس السيادة الإنتقالي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان للمملكة مؤخرًا، ولقائه مع صاحب السمو الملكي، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان”.

ومضى في القول: “بلا شك أن العلاقات بين البلدين علاقات متميزة ومتجزرة ومستمرة ومتوسعة لصالح الشعبين”، معبرًا عن أمل بلاده في أن يعود السودان إلى دوره في الإنتاج وتعود التنمية، مؤكدا بأن المملكة ستكون سندًأ وداعمًأ للسودان والشعب السوداني.

وأشار السفير إلى أن المملكة شكلت في شهر رمضان، لجنة برئاسة السفير السعودي لدى السودان لبحث مشاريع اسعافية لدعم السودان، مبشرًا بأن مخرجات هذه اللجنة سترى النور قريباً.