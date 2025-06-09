رئيس الوزراء يوجه بتشكيل لجنة لأزمة الحجاج السودانيين ويتعهد بردع الفساد

بورتسودان: السوداني

وجّه رئيس مجلس الوزراء د. كامل ادريس بتشكيل لجنة تحقيق لمحاسبة كل مقصر بشأن احتجاجات الحجاج السودانيين من سوء الخدمات – المتورطة فيها الجهات السودانية المسؤولة عن الحجيج – وشدد بأنه سيتم إعلان نتائج التحقيق في القريب العاجل.

وأضاف في بيان له: “اطلعتُ بأسفٍ بالغ على المشاهد المؤلمة التي ظهر فيها بعض حجاجنا السودانيين وهم يعانون من أوضاع لا تليق بكرامتهم، بعد أن دفعوا أموالهم من أجل أداء فريضة الحج، فإذا بهم يُعاملون معاملة لا تليق بكرامة الإنسان، ولا بحرمة المكان”.

وتداول نشطاء فيديوهات لحجاج سودانيين أمس الأول وهم يشكون من سوء كافة الخدمات التي تقدم لهم، على الرغم من التكلفة الباهظة لحج هذا العام والتى بلغت 11,403,485 جنيها سودانيا للحجاج الذين يسافرون بحراً، و12,558,335جنيها جواً لحجاج ولاية الخرطوم، والتى تقدر بأنها الاعلى فى العالم وفقًا للمختصين.

واوضح رئيس الوزراء: “الحاج لا يذهب للسياحة ولا للنزهة، بل ليؤدي ركنًا من أركان الإسلام، ويجب أن يُكرم في رحلته إلى بيت الله الحرام، لا أن يُهان أو يُترك ينام على الأرض أو يُعامل بهذه المعاملة التي تفتقر لأقل حقوق الإنسان”.

وتعهد كامل توفير أفضل الخدمات إلى الحجاج السودانيين في المواسم القادمة، وزاد: “سأتابع هذا الملف بنفسي بشكل مباشر مع كل الجهات المعنية حتى نضمن أن لا تتكرر هذه الإهانة مرة أخرى”.

وأردف: “وأقولها بكل وضوح لن أتسامح مع أي فساد أو تلاعب في حقوق الناس، وسأكون متابعًا لكل التفاصيل، وأقول لكل من تحثه نفسه على التقصير ستجدني أمامك من حيث لا تدري، لأن خدمة الناس أمانة في أعناقنا جميعًا، ولن أسمح لأحد أن يعبث بها”

وقال رئيس الوزراء إنّ تكريم الحاج واجب شرعي قبل أن يكون مسؤولية إدارية.