مخالفات أمنية وتجاوزات أخلاقية.. حملات ضد حفلات بمنطقة الساحل

بورتسودان: السوداني

نفذت القوات النظامية المشتركة بولاية البحر الأحمر – قوة من المخابرات العامة، وقوة من شرطة الولاية، وآليات من قوات السجون بالولاية، في الساعات الأولى من فجر اليوم الاثنين، حملات مكثفة استهدفت بها الحفلات غير القانونية بمنطقة الساحل شمالي مدينة بورتسودان.

وتأتي الحملة وفق موجهات لجنة أمن الولاية بمحاربة الظواهر السالبة والنشاط الإجرامي الهدام.

وبعد ورود معلومات للجهات الأمنية تفيد بقيام حفلات تحتوي على الكثير من التجاوزات من الناحية الجنائية، الأمنية والأخلاقية بمنطقة الساحل شمالي بورتسودان، وانتشار فيديوهات لتلك الحفلات بوسائل التواصل الاجتماعي.

وبعد الرصد والمتابعة وتنشيط المصادر، نجحت القوة في القبض على 34 من العنصر الرجالي، من بينهم نظاميون، و7 من العنصر النسائي، كما ضُبط مخدر الشاشمندي وحبوب مخدرة مع 2 من المتهمين.

تم تحريز المعروضات، الساوند، والآلات المستخدمة في قيام هذه الحفلات، و7 عربات، وموترين.

تم إحضار المذكورين لمباني الخلية الأمنية المشتركة لاستكمال إجراءات التحري تمهيداً لفتح بلاغات جنائية في مواجهتهم بواسطة المستشار القانوني للخلية الأمنية وتقديم المذكورين لمحاكمة رادعة.

من جانبه، أكد مدير شرطة ولاية البحر الأحمر اللواء شرطة دفع الله طه، أن الأجهزة الأمنية بالولاية سوف تطال كل مرتكبي الجرائم والمجرمين، وكل من تسوّل له نفسه العبث بأمن وأمان مواطني الولاية.