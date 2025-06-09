رسالة من الرئيس التشادي إلى البرهان

بورتسودان: السوداني

تلقى رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش السوداني، الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان، برقية تهنئة من المشير محمد كاكا إدريس ديبي، رئيس جمهورية تشاد، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وعبر كاكا، باسم الشعب التشادي وحكومته، وباسمه عن أحر التهاني، وأصدق التبريكات مقرونة بأطيب تمنيات الصحة والعافية لرئيس مجلس السيادة والشعب السوداني، سائلاً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على السودان، بمزيد من التطور والنماء والازدهار، وعلى الأمة الإسلامية والبشرية جمعاء بالخير واليمن والبركات.

وتعتبر الحكومة التشادية من أكبر داعمي مليشيا الدعم السريع، حيث تستنفر لها المقاتلين وتمر عبر أراضيها التشوين والإمداد العسكري منذ اندلاع الحرب قبل عامين بتمويل إماراتي، ووافقت إنجمينا على إقامة الإمارات قاعدة عسكرية فى منطقة أم جرس الحدود السودانية ــ التشادية.