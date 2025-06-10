تهنئة لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد بمناسبة نجاح موسم حج العام 1446هـ من الإعلاميين والصحفيين من دول العالم العربي والإسلامي المشاركين في تغطية فعالية الحج

رفع الإعلاميون والصحفيون من دول العالم العربي والإسلامي – ضيوف المملكة العربية السعودية – المشاركون في حج هذا العام 1446هـ، أسمى آيات التهنئة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة النجاح الباهر لموسم حج هذا العام، حيث سخرت القيادة الرشيدة للمملكة كافة إمكانياتها لخدمة ضيوف الرحمن من الحجاج، في ظل منظومة عمل متكاملة تخطيطاً وتنفيذاً ومتابعة، مما مكن الحجاج من أداء الفريضة بكل يسر وأمن وسلامة.

وأشاد الإعلاميون من العالمين العربي والإسلامي بتضافر جهود مختلف القطاعات (الأمنية، والطبية، والدينية، والخدمية) في تسخير أحدث تقنيات العلم والذكاء الاصطناعي لتنفيذ مشروعات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، لتيسير أداء المناسك بيسر وطمأنينة.

كما تقدم الإعلاميون والصحفيون من دول العالم العربي والإسلامي بالشكر والتقدير لوزارة الإعلام السعودية، ولمعالي الوزير الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، على الاستضافة الكريمة. وثمّنوا جهود جميع العاملين في الوزارة، وعلى رأسهم وكيل الوزارة الدكتور خالد الغامدي، ونجاحهم في تنظيم “ملتقى إعلام الحج”، أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030م. ويُعد ملتقى إعلام الحج مجتمعاً وبيئة إعلامية متكاملة تدعم الإعلاميين في إنجاز تغطياتهم بأحدث التقنيات، لتحقيق مزيد من الابتكار في التغطيات الإعلامية المحلية والإقليمية والدولية المواكبة لموسم الحج. وقد شهد الملتقى حضوراً كبيراً تجاوز عشرة آلاف إعلامي وزائر محلي ودولي، كما قدمت منصات الملتقى الإعلامية والتقنية خدماتها لأكثر من 150 وسيلة إعلامية محلية وعربية ودولية.

جزى الله خادم الحرمين الشريفين وولي عهده خير الجزاء، وأدام على المملكة الخير واليمن والبركات.

(…رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ…)