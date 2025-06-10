بدء حملات تطعيم (2) مليون مواطن بالخرطوم ضد الكوليرا

الخرطوم: السوداني

نفّذت وزارة الصحة ولاية الخرطوم اليوم، حملة التطعيم الكبرى لمكافحة جائحة الكوليرا، بحضور والي ولاية الخرطوم ومدير عام وزارة الصحة ولاية الخرطوم. وبإشراف من وزارة الصحة الاتحادية مستهدفة “12” وحدة إدارية فى “5” محليات بولاية الخرطوم هي “أم درمان، كرري، أمبدة، شرق النيل وجبل أولياء”، خلال المرحلة الأولى للحملة.

وأوضحت الوزارة، إن جرعة التطعيم “أحادية” يتم تناولها بالفم، ونوهت إلى أنه تم توفير عدد (2) مليون و600 جرعة بعدد المستهدف.

وبحسب وزارة الصحة، تستمر فعالية الجرعة لمدة 3 سنوات بكفاءة عالية تصل 65٪ وتمثل حماية ضد الإصابة بالمرض، ودعت الوزارة مع ضرورة الالتزام بالاحترازات الوقائية الأخرى التي يأتي في مقدمتها غسل الأيادي بالصابون قبل الأكل وشرب الماء النظيف والغذاء الخالي من التلوث.

كما ناشدت وزارة الصحة ولاية الخرطوم، المواطنين بالمحليات المستهدفة الاستجابة لحملة التطعيم لمكافحة الوباء.