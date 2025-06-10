رئيس الوزراء يتفقّد سير العمل بمشروع محطة (كلانايب) للكهرباء

بورتسودان: السوداني

وقف رئيس الوزراء د. كامل إدريس، اليوم على سير العمل بمشروع محطة كلانايب للكهرباء بمدينة بورتسودان، مؤكداً أن مجلس الوزراء سيولي ملف الكهرباء اهتماماً كبيراً خلال المرحلة المقبلة، داعياً إلى تضافر الجهود لإنهاء مشاكل الكهرباء، باعتبارها من الاحتياجات المهمة لنهضة وإعادة إعمار البلاد.

وقال مدير عام شركة كهرباء السودان، المهندس عبد الله أحمد محمد، إن المحطة مخطط لها أن تنتج 500 ميقاواط بشكل إجمالي، ومن شأنها أن تزيد عن حاجة بورتسودان من الكهرباء وستدعم الشبكة القومية.

وأضاف أن العمل بالمحطة إكتمل بنسبة 45%، حيث بدأ المشروع في عام 2016 وتوقف في عام 2019 بسبب التمويل وبعض المعيقات الأخرى، وقال إنّ رئيس مجلس الوزراء أكد بأنه سيضع أمر إكمال المحطة ضمن أولوياته.

وقال إنّ المحطة ستنتج كميات من المياه النقية تصل إلى 80 متراً مكعباً في الساعة، الأمر الذي سيسهم في حل مشكلة مياه الشرب في مدينة بورتسودان، مضيفاً أن المشروع بشكل عام يدعم خطط التنمية المستدامة بولاية البحر الأحمر، خاصةً وأنّ مشروعات المسؤولية المجتمعية تهتم بجوانب النهضة والتطور.