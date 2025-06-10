الجيش السوداني: مليشيا الدعم السريع مسنودة بقوات حفتر الليبية هاجمتا نقاط السودان في المثلث الحدودي بغرض الاستيلاء على المنطقة بدعم من الإمارات

الخرطوم: السوداني

قالت القوات المسلحة السودانية، ان مليشيا الدعم السريع مسنودة بقوات حفتر الليبية (كتيبة السلفية) هاجمتا نقاط السودان في المثلث الحدودي بين مصر والسودان وليبيا، بغرض الاستيلاء على المنطقة. في بادرة مستهجنة وغير مسبوقة وانتهاك صارخ للقانون الدولي.

وأضافت القوات المسلحة في بيان لها: “إن التدخل المباشر لقوات خليفة حفتر إلى جانب المليشيا في هذه الحرب يعتبر تعدياً سافراً على السودان وأرضه وشعبه، وامتداداً للمؤامرة الدولية والإقليمية على بلادنا تحت سمع وبصر العالم ومنظماته الدولية والإقليمية”.

وأكد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة أن السودان شعباً وجيشاً سيتصدى بقوة لهذا العدوان السافر، وسيتم الدفاع عن البلاد وسيادتها الوطنية، وسينتصر السودان مهما بلغ حجم التآمر والعدوان المدعوم من دولة الإمارات العربية المتحدة ومليشياتها بالمنطقة.