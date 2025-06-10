برنامج الأغذية العالمي: المجاعة تهدد عدة مناطق جنوبي الخرطوم

الخرطوم: السوداني

قال برنامج الأغذية العالمي الثلاثاء، إن المجاعة باتت تهدد مناطق عدة جنوبي العاصمة السودانية الخرطوم، ودعا إلى تحرك دولي بشكل فوري.

واوضح البرنامج انه سجل مستويات “حادة” من الجوع في مدينة جبل أولياء الواقعة على بعد حوالي 40 كيلومتراَ جنوبي الخرطوم، وفق ما أوضح لوران بوكيرا مدير المنظمة في السودان، عبر الفيديو من بورت سودان خلال الإحاطة الدورية للأمم المتحدة في جنيف.

وقال بوكيرا إن “الحاجات هائلة” بعد عودته من ولاية الخرطوم حيث افتتح برنامج الأغذية فرعا جديدا في أم درمان، المدينة التوأم للخرطوم على الضفة المقابلة لنهر النيل. مضيفا: “شهدنا دمارا على نطاق واسع وصعوبة في الوصول إلى المياه والرعاية الصحية والكهرباء، فضلاً عن تفشي وباء الكوليرا. وفي بعض أجزاء المدينة، تعود الحياة إلى طبيعتها لكن العديد من الأحياء لا تزال مقفرة”.

وأضاف المسؤول الأممي بأن “عدة مناطق جنوب المدينة تواجه خطر المجاعة بشكل كبير”، داعياً المجتمع الدولي إلى “التحرك فورا من خلال زيادة التمويل لوقف المجاعة في المناطق الأكثر تضررا والاستثمار في إعادة إعمار السودان”.

كما أوضح بأن في جبل أولياء “مستوى الجوع والبؤس واليأس كبير ويؤكد خطر المجاعة”، محذراً من أنه مع عودة النازحين إلى المناطق المتضررة بشدة مثل الخرطوم، فإن الضغوط على الموارد ستزداد مع تزايد الطلب عليها، وهو وضع “يثير قلقاً عميقاً” لبرنامج الأغذية العالمي الذي يعتبر تلبية الحاجات الأساسية للسكان وخاصة الغذائية “أساسية وملحة”.