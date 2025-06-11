الخارجية الليبية تستنكر الزَّج بأبناء ليبيا في الصراع الدائر بالسودان

طرابلس: السوداني

أكدت وزارة الخارجية الليبية في طرابلس، أن مجموعة كتيبة سبل السلام التابعة لخليفة حفتر؛ لا تتبع لسلطة وزارة الدفاع الليبية، ولا تأتمر بأوامر رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي.

وعبرت الخارجية الليبية رداً على بيان القوات المسلحة السودانية بشأن الأحداث الجارية على الحدود المشتركة، عن استنكارها الشديد ورفضها التام للزَّج بأبناء ليبيا في أعمال من شأنها زعزعة أمن واستقرار حدود الدول الشقيقة أو الانخراط في النزاع الدائر بالسودان.

وأضافت فى بيان له اليوم: “نُحمِّل المسؤولية القانونية والجنائية لكل من يثبت تورُّطهم من أفراد وجماعات في هذه العمليات”.

وجدّدت التأكيد على موقف حكومة الوحدة الثابت والداعم لأمن السودان واستقراره.

وأعلن السودان، مشاركة قوات تتبع لخليفة حفتر مع مليشيا الدعم السريع في التعدي على منطقة المثلث في الحدود المشتركة بين السودان ومصر وليبيا.