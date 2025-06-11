حمدوك: اقتراب نهاية الحرب “محض هراء”.. كيف عطلّ حمدوك الحل السياسي وعزز خلافات السودانيين؟

إشارات استفهام كثيرة أحاطت برئيس الوزراء السوداني الأسبق عبدلله حمدوك، على مدار السنوات الماضية التي نشط خلالها في المشهد السياسي السوداني، بسبب خلفياته وعلاقاته الدولية وتاريخه السياسي.

وبغض النظر عن تعقيدات المشهد السياسي السوداني، فإن كثير من المحللين والخبراء يعتقدون بأن كل ما تشهده البلاد منذ عدّة أعوام، هو نتيجة طبيعية للتدخلات الخارجية، وارتهان بعض القوى السياسية في السودان للخارج.

من هنا بدأت الشكوك تدور حول حمدوك وارتباطاته، التي من الواضح أنها تعقّد المشهد السياسي في السودان وتزيد الانقسام بين القوى السياسية السودانية وتحبط أي حل سياسي للأزمة. وكانت أخر هذه المؤشرات تشكيل تحالف سياسي جديد برئاسة حمدوك، في فبراير الماضي. بعد إعلان قوى سياسية وشخصيات سودانية عن تشكيل التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة “صمود”، بعد إعلان تنسيقية “تقدم” حل نفسها. مما طرح عدّة تساؤلات حينها حول أسباب تشكل هذا التحالف والداعمين له، وأهدافه.

وما بين “تقدم” و”صمود” و”التأسيسي” ومخرجاتهم هناك مؤشرات حول وجود قوى خارجية تتحكّم بالوضع السياسي السوداني وما “صمود” وغيرها إلا ممثل لتلك القوى وبعيدة عن مصالح الشعب السوداني.

تصريحات حمدوك تكشف نوايا “صمود” والقوى السياسية

في سياق ذو صلة، حظي ملف الحرب في السودان باهتمام خاص في مؤتمر عقد في مدينة مراكش بالمغرب، حول «الحوكمة والتنمية في أفريقيا»، شارك فيه قادة من «تحالف صمود» الذي يرأسه حمدوك نفسه. وقال رئيس التحالف المدني الديمقراطي “صمود” عبدلله حمدوك، في مقابلة مع “أسوشيتد برس” على هامش المؤتمر، أن “الحديث عن قرب نهاية الحرب بالسودان “محض هراء”. وتابع: “سواء تمت السيطرة على الخرطوم أو لم تتم، فهذا غير مهم، ففي هذا الصراع لا يستطيع أي طرف فيه أن يحقق نصرًا حاسمًا”.

وأضاف حمدوك بأن “الحديث عن بدء إعادة الإعمار في الخرطوم، بينما تستعر الحرب في مناطق أخرى، هو أمر سخيف تمامًا”. مقللاً من أهمية استعادة الجيش السوداني للسيطرة على الخرطوم.

وبحسب الباحث المتخصص بالشأن السوداني محمود الصادق، فإن تصريحات حمدوك الأخيرة تحمل دلالات واضحة على نهجه ونهج تنسيقة “صمود” التي يرأسها والتي تأتمر بالخارج، حيث تسعى بشكل أساسي لإطالة أمد الحرب واستمرار الصراع تنفيذاً لمصالح قوى غربية ودولية، دون الاكتراث لمصالح الشعب السوداني ومعاناته، وتستمر بشكل واضح بتعطيل أي أفق لحل سياسي، مقابل مساهمتها بزيادة الانقسام بين كل القوى السياسية في البلاد.

بطريقة مبطنة.. حمدوك يعترف بالدعم الخارجي لتياره السياسي

في سياق متصل، وضمن إطار خطته المتبعة بتعطيل أي حل سياسي، اعتبر حمدوك أن محاولة تشكيل حكومة جديدة “زائفة ولا معنى لها”، مؤكدًا أن السلام الدائم لا يمكن تحقيقه دون معالجة الأسباب الجذرية للحرب. مضيفاً أن “الثقة في أن الجنود هي وهم كاذب”.

وحول موضوع التدخل الأجنبي في السودان، رفض حمدوك الرد على سؤال حول تقديم الإمارات – حيث يقيم حمدوك – الأسلحة لميليشيا “الدعم السريع” التي تعتبر الممثل العسكري على الأرض لقوى “صمود”، قائلًا: إن من يركّزون على استهداف الدولة الخليجية ويتجاهلون دولًا أخرى متهمة بدعم الجيش، مثل إيران، إنما يروّجون لرواية منحازة”. وختم حمدوك حديثه بأن: “ما نود أن نراه هو أن يتوقف كل من يزوّد أي طرف بالسلاح عن ذلك”.

واعتبر عدد كبير من الخبراء والمراقبين للشأن السوداني، بأن تصريحات حمدوك هذه تحمل اعتراف مبطن منه بحقيقة دعم الإمارات، له سياسياً، ولميليشيا “الدعم السريع” عسكرياً بالسلاح إلى جانب دول أخرى.

خبير: الغرب لا يريد إنهاء الحرب بالسودان ويستخدم حمدوك لهذا الغرض

وبحسب الباحث في الشأن السوداني محمد حسين، فإنه ليس من مصلحة الغرب التوصل لحل سياسي في السودان وإنهاء الحرب، بل يتظاهر بذلك فقط، بين يسعى لاستمرارها باستخدام قوى سياسية سودانية. حيث أن مؤتمر لندن الذي عُقد في أبريل الماضي، وغيره من المؤتمرات، ما هو إلا مسرحية ضمن سلسلة من المسرحيات التي تنفذها القوى الغربية إعلامياً للتظاهر بدعم السودان والرغبة في إنهاء الصراع، في الوقت الذي تغذي به الصراع من تحت الطاولة ومن وراء الكواليس.

وبحسب حسين، يجري ذلك بالتواطؤ مع قوى سياسية سودانية محلية وعلى رأسها حمدوك في الحقل السياسي، ومحمد حمدان دقلو “حميدتي” في الحقل العسكري. وذلك عبر دعم حمدوك سياسياً، ودعم “الدعم السريع” بالسلاح والتكنولوجيا الغربية والمرتزقة الأوكران والأجانب.

دور حمدوك بتعزيز الانقسام السياسي في السودان

وكانت أعلنت قوى سياسية وشخصيات سودانية في فبراير الماضي، عن تشكيل التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة “صمود”، برئاسة حمدوك، وذلك بعد أن أعلنت تنسيقية “تقدم” حل نفسها، نتيجة خلافات بين أعضائها. وخلص هذا الخلاف لوجود موقفين استعصى الجمع بينهما، فتم إقرار فك الارتباط السياسي والتنظيمي بين الموقفين” وتم الإعلان في بيان رسمي عن تشكيل تحالف “صمود”. في المقابل، اختارت القوى الأخرى، إطلاق اسم “تحالف السودان التأسيسي”.

وبحسب خبراء، التحالفات الجديدة وتوقيت تشكيلها، تعزز الشكوك بالولاء الوطني للقوى والمكونات السياسية المنضوية تحت مظلتها. فـ “صمود” لم تأتي بأي شيء جديد، حيث نشأ التحالف من غالبية قوى تنسيقية “تقدم” السياسية، الوجوه ذاتها ومجموعات مهنية ونقابية، ودون برنامج واضح لإنهاء الحرب، وهذا ما يدفع باتجاه زيادة الفجوة والانقسام بين أبناء البلد بدلاً من تقريب وجهات النظر.

إضافة إلى أن هناك العديد من إشارات الاستفهام حول زعيمها حمدوك الذي درس وقضى فترة كبيرة من حياته في العاصمة البريطانية لندن، حيث أن تقارير عديدة تحدثت عن تجنيده لصالح المخابرات البريطانية في وقت سابق.