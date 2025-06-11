سفير السودان بأديس أبابا يطّلع مفوض السلم والأمن الأفريقي على التطورات الدستورية بالبلاد

الخرطوم: السوداني

اطلع سفير السودان بإثيوبيا والمندوب الدائم بالاتحاد الأفريقي، الزين إبراهيم، مفوض السلم والأمن والشؤون السياسية بالاتحاد الأفريقي، بانكولى اديوى على تطورات الاوضاع الامنية في السودان، حيث تستمر القوات المسلحة والقوات المساندة لها ومن خلفهم الشعب السوداني في بسط سيطرتها على البلاد ودحر مليشيا الدعم السريع المدعومة من الإمارات وتمكين المواطن من العودة الآمنة إلى دياره.

ونقل إلى المسؤول الأفريقي، التطورات الدستورية المهمة التي تمثلت في تسمية البرفيسور كامل إدريس رئيساً للوزراء وحل الحكومة تمهيداً لتشكيل مجلس وزراء مدني بكامل الصلاحيات لإدارة الانتقال وتطبيع الحياة على ضوء خارطة طريق الانتقال السياسي المعلنة بواسطة السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي فخامة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.

وأكد السفير للمسؤول الأفريقي، أن ما يواجهه السودان عبارة عن عدوان خارجي يستخدم تمرد الدعم السريع ومن يسانده كمليشيا عابرة للحدود تستهدف بنية الدولة الأفريقية، بهدف إضعافها وضمان استمرار الصراع في المنطقة وهو ما يتطلب وقفة قوية من الاتحاد الأفريقي.

من جانبه، أكد مفوض السلم والأمن، عن تصميم الاتحاد الأفريقي، بانكولى اديوى مرافقة السودان والتعاون معه في تحقيق السلم والأمن والوحدة الترابية وعدم التفريط فيها وإيجاد ارتباط بناء يخدم هذه الأهداف المشتركة.