القوات المشتركة تسخر من دعوة عبد الرحيم دقلو لقواتها بالاستسلام في الفاشر

الخرطوم: السوداني

سخِرت القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح من دعوة المتمرد عبد الرحيم دقلو لقواتها في الفاشر إلى الاستسلام و”الخروج الآمن” تحت حمايته المزعومة، مؤكدة أن هذه المحاولة البائسة لاستمالة شباب الفاشر تأتي بعد فشل دقلو الذريع في غزو المدينة، فضلاً عن أنها دليل على خسائره المتكررة وإفلاسه العسكري وعقله المحدود.

وقالت القوة في بيان لها اليوم منشور على صفحتها، “نؤكد للمدعو دقلو، أن الذي خسر الخرطوم ومدني وغيرهما من المدن، وخرج ذليلاً مكسوراً، وأن من هُزم في معارك الصحراء وكردفان وتحطمت أسطورته أمام أبطالنا ومن تمّت هزيمته في 212 معركة على أسوار شنب الأسد، ليس له الصلاحية أن يدعو خصومه للاستسلام”.

وأضافت “الميدان هو الفيصل، وستظل القوة المشتركة، إلى جانب القوات المسلحة، درع الوطن وحارسه الأمين، حتى يتم اقتلاع جذور المافيا الإماراتية ودحر مليشياته المهزومة والمرتزقة الذي جلبهم من دول عدة”.