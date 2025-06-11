(أضاحي): أكثر من 820 ألف أضحية تُحفظ بتقنيات التجميد الصناعي الحديثة في السعودية للمحافظة على جودة اللحوم وضمان استدامتها

المشاعر المقدسة: السوداني

أكد المشرف العام على مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي (أضاحي)، سعد الوابل، أن هذا المشروع هو ثمرة رؤية طموحة لجعل إدارة الأضاحي أكثر كفاءة واستدامة، من خلال الاعتماد على أفضل تقنيات التبريد الصناعي لضمان سلامة اللحوم وجودتها حتى وصولها إلى المستفيدين في الداخل والخارج.

وأضاف الوابل، في كل موسم يزداد الاهتمام بكيفية حفظ لحوم الأضاحي بشكل آمن وصحي يليق بضيوف الرحمن. بأفضل التقنيات، بطاقة استيعابية تتجاوز مليون رأس، ضمن منظومة هي الأكبر من نوعها في العالم، لتصبح تجربة حفظ اللحوم في المملكة نموذجًا عالميًا يُحتذى به، وهو ما يعكس الجهد المبذول الذي يبذله فريق العمل في كل خطوة من رحلة اللحوم، بدءًا من الاستلام والفحص، مرورًا بالتجميد والتخزين، وانتهاءً بالتوزيع، مشيرًا بأنه تم تجميد ما يزيد عن 820 ألف رأس، وتعتبر هذه التقنية الحديثة ليست مجرد تكنولوجيا، بل أسلوب يحترم قيمة النعمة ويحافظ على استدامتها.

وقال المشرف العام على (أضاحي): “نؤمن أن كل أضحية هي هدية ثمينة يجب أن تصل إلى المستفيدين بأعلى جودة ممكنة، ولهذا فإننا لا نكتفي بالتجميد والتخزين، بل نضمن أيضًا وصول اللحوم إلى الجمعيات الخيرية والجهات المستفيدة وفق أعلى معايير الرقابة والسلامة”.

يذكر ان المشروع يسهم في تعزيز الأمن الغذائي، ويضع خدمة الحجاج وتحقيق الاستدامة في مقدمة أولوياته.