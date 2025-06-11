اطمأن على مجمل الأوضاع.. اجتماعٌ طارئ لمجلس الأمن والدفاع

بورتسودان: السوداني

قال وكيل وزارة الثقافة والإعلام جراهام عبد القادر، إنّ اجتماع مجلس الأمن والدفاع الوطني اليوم، تناول التطورات الأمنية في البلاد والجهود المبذولة لمقابلة المتغيرات الماثلة.

وأضاف أن الاجتماع اطمأن على مجمل الأوضاع في البلاد وما تم من تدابير في هذا الشأن.

وعقد مجلس الأمن والدفاع الوطني، اجتماعاً برئاسة رئيس مجلس السيادة الانتقالي، قائد الجيش السوداني، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان بحضور أعضاء مجلس السيادة ورئيس مجلس الوزراء وبمشاركة وزارات الدفاع والخارجية والثقافة والإعلام وجهاز الأمن والمخابرات العامة وهيئة الاستخبارات وقائد منطقة البحر الأحمر العسكرية ووالي ولاية البحر الأحمر.