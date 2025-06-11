واشنطن تبدأ عملية إجلاء لطواقمها الدبلوماسية من سفارات عربية

متابعات: السوداني

قررت وزارة الخارجية الأمريكية مغادرة الأفراد غير الأساسيين وأفراد أسر الدبلوماسيين في كل من البحرين والكويت.

وقال مسؤول أمني عراقي ومصدر أمريكي لرويترز، إنّ ‏السفارة الأمريكية في العراق تستعد لعملية إجلاء مُنظَّمة بسبب تصاعد المخاطر الأمنية في المنطقة، وأضافت أنّ طائرات عسكرية متأهبة لنقل كادر السفارة الأمريكية للخارج.

وقال مسؤول أمريكي، إن سحب الموظفين من السفارة الأمريكية في بغداد سيتم عبر رحلات جوية مدنية وإن الطائرات العسكرية مستعدة للمشاركة في الإجلاء.

وأكدت ذات المصادر، استعداد السفارة الأمريكية في العراق لإخلاء منظم، نظراً لتزايد المخاطر الأمنية في المنطقة، رغم نفي الناطق العسكري باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، علم الحكومة العراقية بأي إخلاء للسفارة.