(أضاحي) يختتم موسم الحج بإنجاز استثنائي.. أكثر من 820 ألف رأس وتقنيات متطورة لضمان الجودة

اختتم مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي (أضاحي) أعماله التشغيلية لموسم حج 1446هـ، محققًا إنجازًا استثنائيًا تمثل في إتمام عمليات الذبح والمعالجة لأكثر من 820 ألف رأس من الأضاحي، في إنجاز يعكس الجهود المكثفة لتلبية متطلبات ضيوف الرحمن، وضمان إيصال اللحوم إلى مستحقيها بأعلى درجات الموثوقية والجودة.

وأوضح المشرف العام على المشروع، الأستاذ سعد الوابل، أن المشروع أنهى مهامه التشغيلية بكفاءة عالية من خلال 7 مجمعات تشغيلية مجهزة بأحدث التقنيات، ما ساهم في تسريع عمليات الذبح والمعالجة، وضمان سلامة اللحوم، مشيرًا إلى أن عدد الكوادر البشرية العاملة بلغ أكثر من 25 ألف موظف، ما بين إداريين وفنيين ومهندسين وأطباء بيطريين.

وأشار الوابل إلى أن المشروع استفاد هذا الموسم من تطبيق تقنية التجميد السريع الفوري، التي تسهم في خفض درجة حرارة اللحوم مباشرة بعد الذبح، ما يعزز جودتها ويقلل من فرص التلوث خلال النقل والتخزين، إلى جانب تشغيل 130 ثلاجة تجميد بطاقة استيعابية تفوق 820 ألف رأس، مع الالتزام بتطبيق بروتوكولات موحدة للتعقيم في كافة مواقع الذبح.

وأكد أن الموسم الحالي شهد توسيع التعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، ما أسهم في تقديم تجربة تشغيلية متكاملة، وتحقيق نتائج إيجابية على مستوى التنسيق وسرعة الإنجاز.

وفي جانب التوزيع، أوضح الوابل أن المشروع تمكن من توزيع أكثر من 360 ألف كيلوجرام من اللحوم داخل المملكة وخارجها، عبر آليات متطورة تضمن الشفافية والكفاءة، وذلك بالتعاون مع 54 جمعية خيرية، في تجسيد واضح لرسالة المشروع الإنسانية والاجتماعية.

واختتم الوابل تصريحه بالتأكيد على أن “أضاحي” يعتزم مواصلة تطوير برامجه وتحسين أساليبه التشغيلية، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن والمستفيدين، ويسهم في ترسيخ دور المشروع في دعم الجهود الإنسانية والاجتماعية بأعلى درجات الاحترافية والجودة.