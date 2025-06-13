الرئيس الإيراني: الشعب الإيراني لن يصمت وسيرد بقوة على الكيان المحتل

متابعات: السوداني

قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، إنّ الشعب الإيراني ومسؤولي البلاد لن يسكتوا على هذه الجريمة الإسرائيلية، وسيجعلونه يندم على عمله الأحمق، عبر الرد المشروع والقوي.

ووجه الرئيس بزشكيان اليوم الجمعة، كلمة إلى الشعب الإيراني: “إن الشعب الإيراني بحاجة ماسة، أكثر من أي وقت مضى، إلى التلاحم والثقة والتآزر والوحدة والوفاق. وبمساعدة الله العزيز، بهذه الروح القيمة، سيرد الشعب بقوة وحكمة وصلابة على جريمة الكيان المحتل”.

وأضاف: “شهدنا في منتصف ليل الأمس عدوانا همجيا من الكيان الصهيوني المجرم على طهران ومدن أخرى من البلاد، مما أدى إلى استشهاد عدد من الأطفال والنساء، ومجموعة من المدنيين الأبرياء، وقادة عسكريين وعلماء نوويين. هذا العمل الهمجي، الذي يتعارض مع جميع القوانين الدولية، يؤكد الطبيعة الإجرامية للكيان الصهيوني غير الشرعي الذي بنى وجوده على أساس الاحتلال والعدوان وقتل الأطفال.. إن عدوان الليلة الماضية أثبت للعالم أجمع صدق ادعاءات الجمهورية الإسلامية الإيرانية المستمرة منذ سنوات عديدة بأن العدوان والجريمة متأصلان في طبيعة الكيان الصهيوني. وبطبيعة الحال، لن يصمت الشعب الإيراني ومسؤولو البلاد على هذه الجريمة، وسيجعل الرد المشروع والقوي للجمهورية الإسلامية الإيرانية العدو يندم على عمله الأحمق”.