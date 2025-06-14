تعرف على ‏أسماء القادة الإيرانيين الذين قتلوا في الغارات الإسرائيلية بحسب ما نشره الإعلام الإيراني

اخبار العالم
By alsudani 0

* الفريق الأول محمد حسين باقري
رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة

* الفريق الأول حسين سلامي
القائد العام للحرس الثوري الإيراني

* الفريق الأول غلام علي رشيد
قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي

* الفريق أمير علي حاجي زاده
قائد قوة الجو-فضاء التابعة للحرس الثوري

* الفريق مهدي رباني
نائب رئيس العمليات بهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة

* الفريق غلام رضا محرابي
نائب رئيس الاستخبارات بهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة

* العميد داوود شيحيان
قائد الدفاع الجوي في قوة الجو-فضاء التابعة للحرس الثوري

* العميد مسعود شانه‌ئي
رئيس مكتب القائد العام للحرس الثوري

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