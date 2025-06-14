توزيع وجبات لـ(800) أسرة بالفاشر

الخرطوم: السوداني

نفذت مبادرة “الله يبردي” الخيرية بمدينة الفاشر، مشروع المطبخ المشترك مع منظمة “قلوبال أيد هاندس”، والذي استهدف تصنيع الوجبات الغذائية وتوزيعها لـ(800) أسرة بأحياء الفاشر السكنية وشملت، الزيادية، طيبة والشرفة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتخفيف المعاناة عن الأهل الذين فَـرّوا من ويلات الحرب، والحصار الجائر المفروض على المدينة من قِبل مليشيا أسرة دقلو الإرهابيـة.

وأشاد رئيس اللجنة الميدانية للمبادرة، أبوبكر عبد الجبار محمد بمنظمة “قلوبال أيد هاندس” وكل المنظمات والهيئات والأفراد الذين أسهموا من أجل إنجاح مشاريع المبادرة.

ووجه في تصريح لـ(وكالة السودان للأنباء)، نداءً عاجلاً لكل المنظمات والخيِّرين بضرورة تقديم المزيد من الدعم حتى تتمكن المبادرة من تنفيذ المزيد من المشروعات التي من شأنها تقديم المساعدات الإنسانية للأسر بألاحياء ومراكز إيواء النازحين بالفاشر.

من جهته، كشف عضو اللجنة الميدانية للمبادرة الطيب موسى عبد الرحمن مكي، أنّ المبادرة ستقوم خلال المرحلة المقبلة بتنفيذ المزيد من المطابخ لتصنيع الوجبات الغذائية للأسر، والاستمرار في مشروع سقيا مياه الشرب الصالحة بالأحياء السكنية ومراكز الأيواء.

وقال إنّ المدينة شهدت اليومين الماضيين، تدنياً في أسعار بعض السلع الغذائية الاستهلاكية بصورة طفيفة، فضلاً عن ظهور بعض السلع التي اختفت لفترة طويلة بسبب الحصار والذي طال أمـــده.