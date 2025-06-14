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عُمان: إلغاء جولة المحادثات بين أمريكا وإيران

اخبار العالم
By alsudani 0

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قال وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي في منشور على إكس يوم السبت إنه تقرر إلغاء جولة المحادثات النووية الأمريكية الإيرانية المقررة يوم الأحد في مسقط.

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