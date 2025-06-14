عُمان: إلغاء جولة المحادثات بين أمريكا وإيران
قال وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي في منشور على إكس يوم السبت إنه تقرر إلغاء جولة المحادثات النووية الأمريكية الإيرانية المقررة يوم الأحد في مسقط.
قال وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي في منشور على إكس يوم السبت إنه تقرر إلغاء جولة المحادثات النووية الأمريكية الإيرانية المقررة يوم الأحد في مسقط.
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