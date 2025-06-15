المجلس الأعلى للحج والعمرة يحذر الشركات والوكالات السياحية من عدم الالتزام بضوابط وتنظيمات العمل

بورتسودان: السوداني

حذر المجلس الأعلى للحج والعمرة، التابع لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، جميع الشركات والوكالات السياحية العاملة في مجال العمرة من مزاولة النشاط دون الالتزام بالضوابط والتنظيمات الجديدة الخاصة بموسم العمرة للعام 1447هـ.

وأوضح المجلس في بيان له أنه تم إيقاف إصدار تأشيرات العمرة مؤقتًا حتى صدور الترتيبات الجديدة، مؤكدًا أن أي نشاط أو تنظيم لرحلات خلال هذه الفترة يُعتبر مخالفة صريحة، وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين، بما في ذلك شطب الشركات من سجلات العمل في مجال العمرة.

وشدد المجلس على أن الجهات السعودية المختصة لم تعتمد بعد أي ترتيبات جديدة، وأنه سيتم الإعلان لاحقًا عن الشركات والوكالات المجازة وفقًا للمعايير المستحدثة.

وأضاف أن أي إعلانات أو دعايات بشأن تنظيم رحلات عمرة قبل صدور الضوابط الرسمية تُعد تضليلًا للمواطنين، وتعرض أصحابها للمساءلة القانونية.