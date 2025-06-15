نداء عاجل لإعادة إعمار جامعة الجزيرة

متابعات: السوداني

أطلق مؤتمر الجزيرة نداءً عاجلاً ومُلِحّاً للمساهمة في إعادة تأهيل وإعمار جامعة الجزيرة وسط السودان.

وأشار الموتمر في بيان له اليوم، أن إدارة الجامعة نجحت بجهود مضنية، في إعادة توصيل خدمتي المياه والكهرباء إلى مجمع النشيشيبة.

وأضاف مع ذلك، تواجه مجمعات الجامعة الأخرى، وعلى رأسها مجمع الرازي الطبي، تحديات كبيرة؛ إذ لا يزال مجمع الرازي بلا كهرباء، حيث تعرضت محولاته الرئيسية لتدمير كامل، وتتجاوز تكاليف استبدالها القدرات المالية للجامعة بكثير.

وناشد المؤتمر، الجهات الحكومية الرسمية الاضطلاع بمسؤوليتها الكاملة وتقديم الدعم اللازم والعاجل لاستبدال هذه المحولات وإعادة تشغيل مجمع الرازي الطبي بكامل طاقته.

ودعا المؤتمر، الخيِّرين في السودان، أفرادًا ومؤسسات، لتقديم الدعم المادي، أو أي مساعدة ممكنة تسهم في هذا الجهد الوطني النبيل.

وحثّ المؤتمر، الخريجين لجامعة الجزيرة، قائلاً: “أنتم الأقدر على فهم قيمة هذا الصرح العلمي”، وأضاف: “هذا هو الوقت المناسب لرد الجميل والمشاركة الفعالة في إعادة بناء جامعتكم، معًا يمكننا أن نعيد لجامعة الجزيرة بريقها، لتستمر في أداء رسالتها التعليمية والبحثية، ولتخرج أجيالًا تسهم في نهضة السودان وتقدمه”.