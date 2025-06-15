وصول 335 من التجار والمعدنين من المثلث الحدودي

متابعات ـ السوداني

أعلن مفوض العون الإنساني ـ مقرر اللجنة الفنية لقضايا الهجرة والإتجار بالبشر بالولاية د. عبد الرحمن علي، وصول 335 من السودانيين وغير السودانيين من دولتي (إثيوبيا وجنوب السودان)، المبعدين عن مصر، الفارين جراء أحداث منطقة المثلث الحدودية عقب اعتداءات الدعم السريع المتمردة لها إلى الولاية الشمالية.

وتوقع مفوض العون الإنساني يصل عدد الفارين والمبعدين إلى أكثر من خمسة آلاف خلال أيام.

يذكر أن المبعدين الذين وصلوا دنقلا وعددهم 335 فرداً، هم من التجار والعاملين بالتعدين الأهلي، والذين افادوا بأن المليشيا المتمردة سطت على جميع ممتلكاتهم من المال والأمتعة وما يملكون.

وأضاف خيري، أن اللجنة على تواصل دائم مع حكومة الولاية، وإدارة المعابر الاتحادية والولائية، وكافة الجهات المعنية بقضية الهجرة والمهاجرين.

وأكد خيري، أن السلطات المعنية قامت بجميع الترتيبات من التحري، والفحوصات الطبية، وترتيب مسألة الترحيل وتسليمهم لذويهم بسلام، ولفت إلى أن غالبية المبعدين من الولاية الشمالية والولايات الأخرى، بجانب أجانب، من دولتي جنوب السودان وإثيوبيا.

وأثنى المفوض على جهود مصر المتواصلة لمعالجة أوضاع السودانيين الذين وصلوا مصر عبر طرق مختلفة، وأكد على القيام بالمعالجات اللازمة فيما يلي المصابين جراء السفر الطويل من المثلث الحدودي وحتى دنقلا، ونوه إلى أنهم في أيدٍ أمينة حتى إيصالهم لذويهم.

وأطلق مفوض العون الإنساني، نداءً إنسانياً للمنظمات والمانحين والداعمين الوطنيين والدوليين، بضرورة المشاركة والعمل مع المفوضية، والسلطات بالولاية حتى انجلاء الموقف، خاصة مع توقعات بتدفقات من النازحين الفارين من جحيم الأحداث الأخيرة بمنطقة المثلث الحدودية مع ليبيا ومصر والسودان.