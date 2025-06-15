ولاية الجزيرة تعلن أسعاراً جديدة لغاز الطبخ

الجزيرة: السوداني

أعلنت ولاية الجزيرة، عن تعديل جديد في أسعار الغاز، حيث أصدر مدير الإدارة العامة للموارد البترولية حسن أحمد سليمان، قراراً حدد بموجبه سعر أسطوانة غاز الطبخ زنة 12.5 كيلو بـ55 ألف جنيه تضمن رسوم ترحيل داخلية 1.500جنيه و2000 جنيه عمولة مركز التوزيع.

كما حدد القرار سعر لتر غاز المخابز في مدني بـ(2.537) جنيهاً و(2.587) جنيهاً لسعر اللتر في كل محليات ولاية الجزيرة.

ونص القرار على تحديد سعر عبوة أسطوانات الغاز الأخرى استناداً على سعر الكيلو بالمستودع.

وتوعّـدت حكومة الولاية، بإخضاع المخالفين للقرار للمساءلة القانونية حال عدم الالتزام بالتسعيرة الجديدة.