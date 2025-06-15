ترامب: إسرائيل وإيران سيتوصلان إلى اتفاق لوقف الصراع.. الكثير من المكالمات والاجتماعات تجري الآن

متابعات: السوداني

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن إسرائيل وإيران سيتوصلان إلى اتفاق لوقف الصراع الدائر بينهما، كاشفًا أن العديد من المكالمات والاجتماعات تُجرى حاليًا لدفع الطرفين إلى وقف القتال.

وكتب ترامب على منصة (تروث سوشيال) اليوم: “إيران وإسرائيل يجب أن تتفقا، وسوف تتفقان، تمامًا كما جعلت الهند وباكستان تتفقان”، مشيرًا إلى التوترات التاريخية بين صربيا وكوسوفو، وكذلك بين مصر وإثيوبيا، والتي تصاعدت خلال فترته الرئاسية الأولى.

وأضاف: “وبالمثل، سنحقق السلام قريبًا بين إسرائيل وإيران! هناك الكثير من المكالمات والاجتماعات الجارية الآن… أفعل الكثير، ولا أحصل على أي تقدير، لكن لا بأس، الشعب يفهم. اجعلوا الشرق الأوسط عظيمًا مرة أخرى!”.