(سودانير) تبدأ أعمال الصيانة والتأهيل بمقر الشركة ومطار الخرطوم

الخرطوم: السوداني

شرعت شركة الخطوط الجوية السودانية (سودانير) صباح اليوم، حملة تطوعية واسعة لصيانة وتأهيل مباني الشركة الرئاسية ومرافقها بمطار الخرطوم، في إطار الاستعدادات لعودة تشغيل مطار الخرطوم الدولي.

وقال مصدر مسؤول بالشركة، إن هذه الحملة جاءت بتوجيه مباشر من المدير العام، الذي دعا كافة الموظفين القادرين والمقيمين بالقرب من مقر الرئاسة أو مكاتب الشركة بالمطار، للمشاركة في هذا الجهد الوطني، مؤكداً أن ما جرى اليوم لا يُعد دواماً رسمياً، بل هو استنفار تطوعي من أجل نظافة المباني، وترميم ما دمرته الحرب، تمهيداً لإعادة تشغيل الشركة وعودتها لمزاولة مهامها بشكل فعّال بعد عودة مطار الخرطوم الدولي للعمل رسمياً.

وأضاف المصدر أن هذه المبادرة تعكس روح الانتماء الوطني لدى العاملين في سودانير، وحرصهم على المساهمة في إعادة بناء الناقل الوطني وتطويره استعداداً للمرحلة القادمة.