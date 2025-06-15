القوات المسلحة والقوة المشتركة تتصدى لهجوم المليشيا رقم 214 على الفاشر وتكبدها خسائر فادحة

الخرطوم: السوداني

صدت القوات المسلحة والقوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح، والمقاومة الشعبية، والمستنفرون، اليوم في المعركة رقم 214 بمدينة الفاشر، هجوماً شنته مليشيا الدعم السريع وحلفاؤها سبقه قصف ليلي مكثف على الأحياء السكنية ومعسكرات النازحين.

وقالت القوة المشتركة في بيان للناطق الرسمي العقيد أحمد حسين اليوم، إن المليشيا حاولت في الساعات الأولى من صباح اليوم بما أسمته “الكتيبة الاستراتيجية” اقتحام المدينة من المحور الشرقي والشمالي الشرقي، مدعية أن قواتها مدربة بكفاءات عالية بتعليمات من قائدها الثاني.

قال البيان إن شجاعة وبسالة القوات المسلحة، والمشتركة، والمقاومة الشعبية والمستنفرين في مدينة الفاشر، حولت طموحات العدو إلى هزيمة نكراء بفضل تخطيط عسكري محكم، و”نفذت قواتنا كميناً متقناً”.

وكشفت أن المعركة أسفرت عن تدمير 6 مدرعات صرصر إماراتية بكامل أطقمها، بجانب تدمير 10 سيارات قتالية مع كامل عناصرها، بالإضافة إلى مقتل وتشتيت العشرات من عناصر المليشيا، ومطاردة الفارين حتى أطراف المدينة.

واضافت أن هذه المعركة تؤكد أن النصر لا يُصنع بالأمنيات أو الدعايات الكاذبة، بل بالشجاعة والإيمان بالقضية العادلة.

ولفتت أن الفاشر، ستبقى صامدة، عصية على المتربصين والغزاة.