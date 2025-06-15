مستشفى الضمان بالأبيض يعود للعمل عقب قصفه من المليشا المتمردة

الخرطوم: السوداني

أعلنت المدير العام لمستشفى الأبيض الدولي (الضمان) د. آمال خليل يوسف، عن عودة العمل بالمستشفى وتقديم الخدمات الطبية بعد اكتمال الترتيبات الفنية والإدارية اللازمة بعد توقف قسري عقب استهدافها بالقصف من قبل المليشيا المتمردة.

وأشارت في تصريح لـ(وكالة السودان للأنباء) إلى جاهزية المستشفى لاستقبال جميع المرضى في مختلف الأقسام والتخصصات.

وأضافت أن الأقسام التي عاودت العمل هي العيادات الخارجية بمختلف اختصاصاتها، قسم النساء والتوليد، قسم الأطفال، المختبرات الطبية، الصيدلية الداخلية والخارجية، وحدة الحضانة، العناية المكثفة، العمليات ومناظير الجهاز الهضمي.

وأكدت استمرار تقديم خدمات التأمين الصحي العلاجية للمُـؤمّن عليهم كالمعتاد، مشددة على أن جميع الخدمات تُقدّم وفقاً لأعلى معايير السلامة والجودة مع مراعاة الحالات الطارئة وأولويات الإحالة الطبية.