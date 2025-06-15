سفير السودان بطهران: الجالية السودانية بخير وخُطة لإجلاء الراغبين

الخرطوم: السوداني

أكد السفير عبد العزيز حسن صالح، سفير السودان لدى إيران، أنّ الجالية السودانية بإيران بخير ولا إصابات وسطهم جراء الأحداث الجارية هناك.

وأوضح السفير صالح في تصريح لوكالة السودان للأنباء، أنّ السفارة وضعت خطة لإجلاء أفراد الجالية الراغبين بالتنسيق مع الجهات المختصة في البلدين، وسيتم العمل على تنفيذ الخُطة للراغبين بمساعدة السلطات الإيرانية وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والسفارات السودانية في بعض دول المنطقة وجهاز شؤون السودانيين العاملين بالخارج، مُضيفاً أنّ البعثة أبلغت جميع أفراد الجالية بهذه الخُطَـة.