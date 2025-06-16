بنك الخرطوم يعيد افتتاح أول فرع مصرفي في الخرطوم

متابعات ـ السوداني

أعلن بنك الخرطوم اليوم الاثنين، تدشين إعادة تشغيل فرع البنك بضاحية “الشجرة”، في العاصمة الخرطوم، وذلك في إطار خطة بنك الخرطوم لتعزيز الخدمات المصرفية الشاملة ودعم جهود التعافي الاقتصادي.

ولفت البنك بصفحته على منصة فيس بوك، إلى مشاركة قيادات رفيعة من الحكومة في حفل التدشين بينهم، والي ولاية الخرطوم، وقائد المنطقة العسكرية، وقيادة سلاح المدرعات، ومدير الشرطة، والمدير الإداري لمحلية الخرطوم، وممثل بنك السودان المركزي.

وقالت إدارة الخرطوم، إنه وبهذا الإنجاز يكون بنك الخرطوم أول بنك يعود للعمل ويبادر بفتح فرع مصرفي في محلية الخرطوم.

وأكد بنك الخرطوم، التزامه بمواصلة دفع عجلة الاقتصاد ودعم الاستقرار، وتقديم حلول مصرفية مبتكرة تسهم في تحقيق التنمية والعمران إلى السودان.