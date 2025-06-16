كامل إدريس يوجه بعودة الجامعات إلى الخرطوم

الخرطوم: السوداني

وجه رئيس مجلس الوزراء د. كامل الطيب إدريس، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بعودة الجامعات إلى العاصمة الخرطوم والعمل على صيانة وحصر الأضرار التي لحقت بالجامعات جراء اعتداءات المليشيا المتمردة على مباني الجامعات والمراكز البحثية.

كما وجه المركز القومي للمناهج والبحث التربوي بإدراج دروس ضمن المناهج الدراسية التي تعمل على زيادة اللحمة الوطنية ونبذ خطاب الكراهية وصولاً إلى عملية الاستشفاء الوطني الشامل.

كما وجه وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بِحَث خطباء وأئمة المساجد ورجال الدين بذات الشأن.