والي الخرطوم يقف على تأهيل عدد من محطات المياه وآبار أبوسعد

الخرطوم: السوداني

وقف والي ولاية الخرطوم أحمد عثمان حمزة، اليوم ميدانياً، على سير أعمال إعادة تأهيل عدد من محطات وآبار المياه شملت آبار مياه مربعي (15) و(18) بمنطقة أبوسعد بمحلية أم درمان التي تعد من المصادر الرئيسية لتوفير الإمداد المائي لسكان المنطقة التي تشهد كثافة سكانية عالية، وذلك ضمن جهود الولاية لإعادة الخدمات الأساسية وتحقيق الاستقرار للمواطنين العائدين طوعاً إلى مناطقهم بعد إعلان الولاية خالية من التمرد.

وتعهّد الوالي خلال الزيارة بالإسراع في صيانة المولدات وتوفير الجازولين اللازم لتشغيل الآبار، مشيراً إلى أنها ستدخل الخدمة خلال الأيام المقبلة مما سيسهم في توفير مياه الشرب لسكان مربعات أبوسعد في ظل عودة أعداد كبيرة من المواطنين إلى مناطقهم.

وأكد الوالي أن حكومته تعمل على استدامة الخدمات الضرورية ضمن خطة إعادة إعمار ما دمرته الحرب وتطبيع الحياة المدنية.

وأشاد الوالي بصبر المواطنين على التعديات التي مارستها المليشيا المتمردة وتمسكهم بالبقاء في منازلهم رغم توقف عدد من الخدمات الأساسية، مؤكداً أن ذلك يعكس وعيهم وإرادتهم القوية في حماية مناطقهم السكنية.

كما تفقّد والي الخرطوم قسم شرطة أبوسعد غرب والذي يشهد أعمال إعادة تأهيل ضمن خطة شرطة ولاية الخرطوم لتأمين العاصمة وتعزيز الانتشار الشرطي.

وأثنى الوالي على جهود الشرطة في إعادة الاستقرار والأمن بالمناطق المتأثرة.

إلى ذلك، وقف الوالي على المراحل الأخيرة من صيانة محطة مياه الشجرة بمحلية الخرطوم، والتي تعد من المحطات الرئيسية التي تعتمد عليها الولاية في توفير المياه لعدد كبير من الأحياء.

ووجّه الوالي بسرعة استكمال نواقص المولدات وتوفير الوقود والاستعجال في ربط المحطة بشبكة الكهرباء لضمان تشغيلها بطاقتها القصوى.

وثمّـن والي الخرطوم، جهود العاملين في قطاع الكهرباء في صيانة خطوط الشبكة الكهربائية بمنطقة جنوب أم درمان بهدف تخفيف الضغط على محطة المهدية التحويلية بما يضمن استقرار التيار الكهربائي في عدد من المناطق الحيوية.

وأكد الوالي أن حكومة الولاية ماضيةٌ في تنفيذ خططها لإعادة الخدمات الأساسية وفي مقدمتها المياه والكهرباء والأمن في إطار مشروع متكامل لإعادة إعمار الخرطوم وتهيئة البيئة لعودة الحياة إلى طبيعتها.