مرام البشير تكتب: الأسد العجوز يقضي على الأسد اليافع

تدخل اليوم الحرب التدميرية التي يشنها الكيان المغتصب على إيران يومها الخامس ومازالت في أوجها وتزداد ضراوة؛ حربٌ خُطط لها منذ سنين وكانت خدعة التفاوض مفتاحها فعندما كانت المفاوضات مستعرة بين إيران وامريكا كانت الأخيرة تضع لمسات الغدر مع حليفتها لبدء حرب شاملة على إيران؛ هذه الخدعة الكبيرة من دولة بحجم امريكا تنسف كل السرديات عن نظريات التفاوض التي ينادون بأفضليتها على ميدان القتال سواء في السودان أو دول أخرى مما يجعلنا نرفع شعار “لا تبعد أصبعك عن الزناد حتى لو جلست للتفاوض”.

قُسمت الحرب التدميرية لتكون على مراحل قصيرة جداً بحيث لا تتعدى الأربعة عشر يوم وذلك لضخامة تكلفتها على الكيان إذا ما تحولت لحرب إستنزاف طويلة الأمد؛ فإسرائيل مقفولة تماماً منذ فجر الجمعة الماضية وكل شئ متوقف هناك ولا يمكن أن يستمر هذا لمدة أطول لذا جاءت المراحل سريعة وخاطفة فالسيطرة على المجال الجوي الإيراني والقضاء على النخبة من القادة والعلماء كانت المرحلة الأولى لتأتي المرحلة التانية لتدمر المرافق الأمنية والإستراتيجية بالإضافة لمؤسسات الدولة الحيوية كالوزارات ومراكز الأمن والشرطة.

المرحلتين هما تمهيد لمرحلة ثالثة ومهمة قد تتدخل فيها امريكا خاصة بعد رصد أساطيل بحرية أمريكية متجهة نحو الشرق الأوسط لتقضي على ما تبقي من الدولة الإيرانية إما بإستهداف المفاعلات النووية أو بإغتيال المرشد الأعلى، بعد ذلك وبحسب السيناريو الأمريكي سيُطبق برنامج إفراغ الدولة الإيرانية من نظامها القديم الذي تم تحضيره مبكراً من خلال تهيئة المناخ الداخلي ودعم الأقاليم الإنفصالية والمعارضة الإيرانية.

على الجانب الأخر فإن طهران ليست لقمة سائغة كما كان يظن نتنياهو ففي أقل من ثمانية عشر ساعة أمتصت الصدمة وردت بقوة، وعلى الرغم من أنها تستخدم مبدأ التدرج في القوة ويزداد تأثير ودقة صواريخها المتنوعة يوماً بعد يوم إلا إنها تفوقت في الثبات الإنفعالي لقياداتها وفي إلتفاف الشعب حولها النظام، بالإضافة لتفوقها الواضح في الحرب النفسية والإعلامية مقارنة بالإعلام ‎الصهيوني في ظل غياب كامل لسرديته المتهالكة وتعاطف عربي وشرقي واسع مع إيران.

إيران تملك كثير من الكروت العسكرية والحيوية التي يمكن أن تلاعب بها امريكا والكيان؛ فهي تقع في وسط ملئ بالقواعد الأمريكية التي ترتعب امريكا من إستهدافها تحت أى لحظة، القنابل القذرة أحد أهم السيناريوهات المحتملة لإيران بالطبع بعد إسِتنفاد ترسانتها الضخمة من الصواريخ والمسيرات الإنتحارية فالمنطق يقول إذا لم تتمكن من إمتلاك قنبلة نووية فلا يمكن أن تضيع فرصة تحويل “١٠” الف كيلو من اليورانيوم المخصب إلى قنابل أصغر لها قدرة إشعاعية مدمرة ويمكن تصنيعها بأقل جهد وفي أسرع وقت ممكن وتستطيع أن ترجح كفة الحرب لصالح طهران.

قفل مضيق هرمز بالتوازي مع قفل مضيق باب المندب بواسطة الحوثيون كذلك ورقة تمتلكها إيران إذا ما وصلت الحرب لمحراب نفطها المقدس فما الداعي لأن تمر 50% من إحتياطات النفط العالمي عبر حدودها المائية وموانئها وسفنها التجارية قد دُمرت أو عُطلت بالكامل؛ ناهيك عن أن إيران رغم العقوبات المفروضة عليها تظل لاعباً ضخماً في سوق النفط العالمي وأي تغيير طفيف في إنتاجها يعني زلزالاً في الأسعار وتأثيراً مباشراً على كل برميل يُتداول حول العالم.

بالنسبة للجوار الإقليمي لإيران خاصة الخليج العربي فأنه عقد تفاهمت منذ فترة مع طهران كان أساسها القضاء على الأذرع الإيرانية في المنطقة كسوريا ولبنان وجاء هذا بمباركة طهران نفسها مقابل الحفاظ على النظام الإيراني في الشرق الأوسط الجديد بمنظور القوى الصاعدة لا بمنظور الكيان وصفقاته المشبوهة.

القوى الإقليمية الصاعدة الجديدة على رأسها السعودية تحسبت لهذه الحرب منذ وقت طويل لذلك سارعت لتأمين جبهتها الخارجية بتفاهمات مقبولة لدى طرفي الحرب مما يجعلها منحازة لإيران في نظر الكيان؛ لكنها تعى تماماً أن طهران هى خط الدفاع المتقدم بالنسبة لدول المنطقة فإذا أنهزمت أمام الكيان سيفتح شهيته لمزيد من العداء مع الدول الأخرى كباكستان ومصر التي يبدو أن نظامها يقف قلباً وقالباً مع طهران.

أما بالنسبة للسودان فهو من البُعد بمكان ما يجعله ينغلق على نفسه ويجاري إنشغال الكيان بحربه الضروس ليُجهز على ما تبقي من المليشيا المتمردة ويفرض سيطرته على بقية المناطق؛ ويبدو أن الجيش السوداني الذي تمر بعض متحركاته بفترة هدوء يسبق العاصفة خاصة على حدود السودان الغربية يخطط لذلك.

أخيراً إختار الكيان مسمى “الأسد اليافع” ليطلقه عدوانه الغاشم نكاية بالأسد الإيراني الذي يُعتبر رمزاً هاماً وجوهرياً في الهوية الوطنية الإيرانية ويظهر في العديد من الرموز والشعارات في إيران؛ الإقتتال الشرس بين الأسدين أحرج السردية المُختلقة في مراكز الدعاية الصهيونية والتي تُروج لأن الدولتين على وفاق تام وليس بينهما عداوة حقيقية وأن طهران وتل أبيب هما وجهان لعملة واحدة؛ ما جرى في الأيام الماضية من قتل وتدمير هو أكبر دليل على موت هذه السردية البالية التي خدّرت العالم العربي لوقت طويل الآن مع إنكشاح الحقائق وتكشفها سيكون التغيير القادم والمتعدد الأقطاب سلساً ومستساغ الطعم خاصة في الشرق الأوسط.

اللهم برداً وسلاماً على السودان.