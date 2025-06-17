محلية الخرطوم تنفذ حملة كُبرى لإزالة العشوائيات

الخرطوم: السوداني

نفذت السلطات بمحلية الخرطوم، حملة كُبرى لإزالة العشوائيات والرواكيب والأنشطة غير المنظمة بامتداد شارع أفريقيا شرق السوق المركزي، وذلك ضمن خُطة المحلية الرامية لإزالة التعديات على الشارع العام وتنظيم الحركة المرورية.

وأكد المدير التنفيذي لمحلية الخرطوم، عبد المنعم البشير، خلال تدشينه انطلاق الحملة من صينية السوق المركزي، أن الحملة تهدف إلى فتح الشوارع الرئيسية من جميع المُخالفات الهندسية والبيئية، وإعادة تنظيم الأسواق، وحظر الأنشطة العشوائية، إلى جانب تعزيز الصحة العامة للحد من انتشار الأمراض والأوبئة.

وأوضح البشير أنّ الحملة راعت الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للعاملين في محيط السوق، حيث تم تخصيص مساحات داخل حرم السوق المركزي لتمكينهم من مواصلة أنشطتهم التجارية، وذلك في إطار المسؤولية المجتمعية للمحلية ولجنة تجار السوق، التي تشرف على تنظيم وتحديد مواقع لصغار التجار، تفاديًا لتكرار المخالفات وضمانًا لعدم تضررهم من الإجراءات.