أكثر من 8 آلاف طالب وطالبة يجلسون لامتحانات الشهادة الابتدائية بسنار

الخرطوم: السوداني

قال مدير المرحلة الابتدائية بمحلية سنار، خير السيد فضل المولى، إن أكثر من 8 آلاف تلميذ وتلميذة جلسوا لامتحانات الشهادة الابتدائية بولاية سنار التي انتهت أمس.

وأشاد في تصريح لـ(وكالة السودان للأنباء) بجهود القائمين على أمر التعليم والمهتمين به والعزيمة والإصرار على قيام الامتحانات رغم بعض العقبات من سداد الرسوم بسبب الظروف الاستثنائية والحرب والنزوح، وكذلك البطء الذي لازم أرقام الجلوس، مشيراً إلى أنّ الامتحانات سارت بمستوى جيد وبصورة منظمة من حيث الإعداد والنواحي الفنية من ترتيب المراكز وغيرها.