مكتب رئيس الوزراء: تسريبات التشكيل الوزاري تكهناتٌ لا أساس لها من الصحة

بورتسودان: السوداني

قال مكتب رئيس الوزراء السوداني د. كامل إدريس، إنّ ما تناقلته بعض المواقع الإخبارية حول تسريبات التشكيل الوزاري، عبارة عن معلومات غير دقيقة حول الحكومة الجديدة.

وأوضح المكتب في بيان له بحسب (سونا)، أن ما نُشر: “لا يعدو كونه تكهنات لا أساس لها من الصحة، ولا تعكس الواقع بأي شكل من الأشكال”.

وأضاف: “وإذ نؤكد حرصنا على الشفافية والتواصل المسؤول، فإننا نُهيب بوسائل الإعلام تحري الدقة والمهنية، والاعتماد على المصادر الرسمية لمكتب رئيس الوزراء قبل نشر مثل هذه الأخبار”.