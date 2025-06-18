الاتحاد الأوروبي يسمي سفيراً جديداً في السودان

متابعات: السوداني

سمى الاتحاد الأوروبي، الدبلوماسي الألماني وولفرام فيتر سفيرًا جديدًا له لدى السودان.

وعمل السفير وولفرام فيتر بسجلّ في بعض الدول الأفريقية، أبرزها رئاسة بعثة الاتحاد الأوروبي في بوروندي. وفى رئاسة بعثة الاتحاد الأوروبي في بروكسل تولّى قيادة قسم التعاون الإنمائي بجهاز العمل الخارجي الأوروبي (EEAS) بين ٢٠١٢ و٢٠١٦، وعمل في الإنذار المبكر لغرب أفريقيا داخل الجهاز ذاته (٢٠١١-٢٠١٢). أما قبل ذلك، فقد شغل منصب رئيس القسم السياسي في بعثة المفوضية الأوروبية لدى إثيوبيا والاتحاد الأفريقي (٢٠٠١-٢٠٠٥)، وعمل عضوًا في فرقة عمل أفريقيا بمكتب الممثل السامي خافيير سولانا في مجلس الاتحاد الأوروبي (٢٠٠٥-٢٠٠٨)، كما ترأس بعثة الاتحاد الأوروبي ببوركينا فاسو منذ سبتمبر ٢٠١٩ وحتى تعيينه في السودان.