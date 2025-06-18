طائرة مساعدات تركية بحمولة 37 طناً لمكافحة الكوليرا تصل البلاد

الخرطوم: السوداني

استقبل وكيل وزارة الصحة د. هيثم محمد إبراهيم، اليوم الأربعاء، طائرة المساعدات الطبية المقدّمة من الحكومة التركية ممثلةً في وزارة الصحة التركية، والمخصصة لمكافحة وباء الكوليرا، حيث تضم شحنة من الإمدادات والمحاليل الوريدية بوزن إجمالي بلغ 37 طناً.

وأعرب د. هيثم، عن شكره وامتنانه للحكومة التركية على دعمها الكبير والمستمر للسودان، لا سيما خلال الظروف الصّـعبة التي تمر بها البلاد حالياً، مشيراً إلى أن البروتوكول الموقع بين وزارتي الصحة السودانية والتركية أسهم في تقديم المساعدات.

من جانبه، أعلن القائم بالأعمال التركي، كرتال اونات اوز، أن الطائرة التركية تحمل 37 طناً من المساعدات الطبية المخصصة لمكافحة الكوليرا والأوبئة الأخرى، مشيراً إلى أن بقية المواد ستصل عبر البحر خلال الأيام المقبلة.

وأكد أنّ المساعدات تعكس وقوف تركيا إلى جانب السودان، مضيفاً أن بلاده قدمت كذلك مساعدات سريعة لإخماد الحرائق التي اندلعت مؤخراً في بورتسودان.