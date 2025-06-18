رسالة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة من مدنيين سودانيين

إلى سيادة الأمين العام للأمم المتحدة،

معالي السيد أنطونيو غوتيريش،

تحية طيبة وبعد،

نتقدم إليكم، نحن مجموعة من المواطنين السودانيين، الذين تأثروا في حياتهم ومعاشهم بشكل مباشر وقاسٍ بالحرب المدمرة التي اندلعت في بلادنا منذ أبريل 2023، بهذه الرسالة. إننا لا ندعي -كما يفعل الآخرون- فضلاً أو تميزًا عن أي من أبناء شعبنا الذين يعانون من ويلات هذه الحرب، بل نكتب هذه الرسالة أصالة عن أنفسنا لتعبر عن آرائنا فيما يخص شأن بلادنا. ولا نكتب هذه الرسالة دفاعًا عن المبعوث الأممي السيد رمطان لعمامرة في شخصه، بل إن دافعنا الأساسي هو فضح ورفض طريقة الابتزاز السياسي المشينة التي تمارسها جهات سياسية لا تعبأ بغير الوصول إلى السلطة، حتى ولو كان ذلك على حساب دماء أبناء وبنات السودان الأبرياء ومستقبل أمتنا وسلامة واستقرار بلادنا عبر محاولات سرقة واحتكار صوت السودانيين المدنيين.

لقد تلقينا خبر الرسالة المؤرخة بتاريخ 13 يونيو 2025 التي بعث بها إليكم بعض الأفراد والجهات السياسية، والتي تناولت أداء مبعوثكم الشخصي إلى السودان، السيد رمطان لعمامرة. نرى أن دوافع هذا الاحتجاج تنبع، وفقًا لما أشارت إليه عدة تقارير إعلامية موثوقة، من ارتباط الموقعين ارتباطًا وثيقًا بالإمارات العربية المتحدة، التي لعبت دورًا أساسيًا في دفعهم عبر تنظيماتهم وتحالفاتهم إلى إرسال هذه الرسالة. يأتي هذا الدفع في سياق الخلافات السياسية المتصاعدة بين الإمارات والجزائر، وبسبب توتر الإمارات من وجود مبعوث دبلوماسي جزائري على رأس الجهود الأممية في الملف السوداني، خاصة مع تورطها المثير للجدل في دعم النزاع المسلح هناك. نؤكد أن التعامل مع موظف دولي في الأمم المتحدة، مثل السيد رمطان لعمامرة، بناءً على جنسيته، يشكل خرقًا صارخًا للعرف الدبلوماسي الدولي وقيم المنظمات متعددة الجنسيات التي تعتمد على الحيادية والكفاءة والمراقبة متعددة الأطراف، وليس الانتماء الجغرافي أو السياسي.

بالنسبة للمحتوى الذي جاء في رسالتهم، نجد أنها تعكس خللاً منهجيًا جوهريًا يتجلى في سعيها للترويج لمساواة كذوبة بين الجيش السوداني ومليشيا قوات الدعم السريع كطرفي حرب متساويين. هذا الادعاء يتجاهل بشكل متعمد مقدار الجرائم الوحشية المنهجية التي ارتكبتها قوات الدعم السريع ضد المدنيين السودانيين، والتي نسبت تقارير مراقبة مستقلة نسبة 77% منها إلى مليشيا قوات الدعم السريع (انظر تقرير مشروع تسجيل بيانات مواقع وأحداث النزاعات المسلحة الصادر في نوفمبر 2024، والخاص بالعنف والانتهاكات ضد المدنيين في السودان، والذي أشار إلى أن مليشيا قوات الدعم السريع كانت مسؤولة عن حوالي 77% من هذه الحوادث، بما في ذلك عمليات القتل الجماعي، والاغتصاب المنظم، وتدمير البنية التحتية). أضف الي ذلك ان الهجمات الاخيرة بالمسيرات على مرافق الكهرباء وسدود المياه والمرافق المدنية تضع ممارسات مليشيا قوات الدعم السريع في قبيل الارهاب الصريح والذي يتطلب ادانته وشجبه وليس التساهل معه وتجاهله. إن تجاهل الرسالة المؤرخة بتاريخ 13 يونيو لأي ذكر أو إشارة إلى قوات الدعم السريع في متنها هو وحده إشارة كافية لفضح هذا التدليس المعرفي الذي يقومون بترويجه في تحليل الأزمة السودانية.

كما نرى أن النهج لاختزال الدولة السودانية في التناقض بينهم وبين مؤسسة الجيش الرسمي فقط، هو تبسيط مخل يتجاهل تعقيدات السودان وواقعه وتاريخه، ويصب في مصلحة المليشيات الساعية لتفكيك الدولة السودانية لصالح مشروع خارجي أصبح لا يخفى على العيان. هذا النهج يستمر في محاولة تشويه الحقائق وإضفاء شكل من أشكال الشرعية على وجود مليشيا ارتكبت انتهاكات جسيمة، ليسمح لها ليس فقط بالإفلات من العقاب، بل بمواصلة الوجود المؤسسي السياسي، وهو ما يتعارض مع مبادئ العدالة الدولية التي تدعو إلى محاسبة الجناة بدلاً من تبرئتهم.

أما بخصوص النقاط الأخرى التي أثارتها رسالتهم، فإننا نود أن نشير في الرد عليها على النحو التالي:

• الأزمة الإنسانية وحماية المدنيين: بينما نتفق على خطورة الوضع الإنساني في السودان، فإن الحديث عن تقصير مسؤولية المبعوث الأممي في الاستجابة له بفعالية يعكس تناقضًا مثيرًا للدهشة عندما يصدر من أفراد تحالف “تقدم” السابق الذي وقّع على إعلان مبادئ مشترك مع قوات الدعم السريع في يناير 2024، وآخرين أعضاء في تحالف تأسيس الذي أسسته قوات الدعم السريع، وهو الطرف الذي يرتكب غالبية الانتهاكات ضد المدنيين وضد النازحين بحسب التقارير المستقلة، وحتى ضد مؤسسات العون الإنساني، كما جاء في بيان مجلس الأمن الأخير المؤرخ بتاريخ 12 يونيو 2025. ولا تزال دماء هجوم قوات الدعم السريع على قافلة صندوق الغذاء العالمي واليونيسيف في 2 يونيو لم تجف بعد. إن الحاجة إلى تفعيل دور وقيادة جريئة وحاسمة من الأمم المتحدة لوضع الأجندة الإنسانية في أعلى سلم الأولويات في مخاطبة الأزمة السودانية لا ينبغي أن تُستخدم كذريعة للابتزاز السياسي ولتشويه سمعة مبعوث أممي في خدمة مصالح دولة متورطة في الحرب وصناعة الكارثة الإنسانية المتفاقمة في السودان.

• المسار السياسي لوقف الحرب: الادعاء بأن المبعوث الشخصي للأمين العام “لم يتمكن من إطلاق أو دعم عملية سياسية فعّالة تُفضي إلى وقف الحرب” ليس إلا تعبيرًا عن ابتزاز سياسي تمارسه بعض القوى والأفراد الذين يسعون إلى توظيف مسار السلام لخدمة مصالحهم في الوصول إلى السلطة وخدمة مصالح رعاتهم الخارجيين. فالاتهامات بإقصاء القوى السياسية والديمقراطية السودانية، كما وردت في الرسالة، تحاول الإيحاء بأنهم هم وحدهم القوى المدنية والديمقراطية، بالرغم من أنهم يضمون في معية تحالفاتهم عددًا كبيرًا من رموز النظام المخلوع بالثورة الشعبية في ديسمبر2019. وهذه مغالطة تتجاهل عن عمد السياق التاريخي السوداني، وتُغفل أن الالتزام الحقيقي بالمبادئ الأممية يقتضي احترام التعددية، لا فرض رؤية أحادية عبر وكلاء محليين أو دبلوماسيين متعاطفين. بالإضافة إلى أن هذا الإرث السياسي نفسه كان يفرض على تلك القوى أن تنحاز أولاً وأساسًا لبوصلة سلامة شعبها ومصلحته، لا أن تنزلق إلى الدفاع الضمني أو الصريح عن الجناة والغاصبين ورعاتهم الخارجيين. إن مسار التحول المدني في السودان هو، في جوهره، شأن وطني خالص يخص السودانيين وحدهم، ولا يمكن لأي جهة خارجية – مهما كانت نيتها – أن تفرضه عليهم أو تحدد لهم مساره. وكما يُثير القلق أن بعض هؤلاء الأفراد الذين يدّعون تمثيل القوى المدنية سعوا، بمعية بعض الدبلوماسيين، إلى تصوير أنفسهم كممثل وحيد للمدنيين، متجاهلين عمق التعدد والتنوع في المشهد السوداني. وقد تم استخدام هذا الادعاء بالتمثيل من كونه أداة لخدمة مسار إنهاء الحرب إلى وسيلة لتمكين طموحات شخصية في السلطة، من خلال توقيع مذكرات تفاهم وتنسيق مع الطرف الذي يرتكب أبشع الجرائم في هذه الحرب، بل وترديد سردياته وترويجها.

• تبني أطروحات بالية ومختلف عليها حول السيادة والشرعية: إن محاولة تصوير المبعوث الشخصي على أنه يتبنى “أطروحة القوات المسلحة” ويُروّج لـ “خارطة طريق” تمهد لتقسيم البلاد، ويحتفي بتعيين رئيس وزراء “فاقد للشرعية”، هو ادعاء يفتقر إلى المعقولية بالأساس. فخارطة الطريق الحكومية -بغض النظر عن الرأي حول مضمونها- هي محاولة لإيجاد حل ينبغي على أي وسيط من حيث المبدأ الترحيب بها ومناقشتها وتطويرها، ولكن هؤلاء الأفراد يحاولون فرض رفض مسبق عبر الابتزاز السياسي لأي مقترحات للحل لا تضمن تحقيق طموحاتهم في اعتلاء مقاعد السلطة ولا تضمن الإبقاء على سلاح المليشيا كأداة عنف لضمان ذلك.

• تنسيق الجهود الإقليمية والدولية: اتهام المبعوث الشخصي بالتقاعس عن قيادة التنسيق وتوحيد الجهود الدولية والإقليمية للوساطة، وانغماسه في “متاهة التنافس والانقسام الخارجي”، هو تقييم يتجاهل الوقائع ويعمد إلى إغفال أكبر المعوقات الموجودة باتجاه تنسيق هذه الجهود. وهي محاولة فرض وجود الإمارات كطرف محايد ومشارك في صناعة السلام، وهي التي ثبت تورطها في تأجيج الحرب في السودان، ومواصلتها لاستخدام نفوذها الدولي والإقليمي لدعم المليشيا، هي السبب الأبرز في فشل جهود التنسيق الدولي. وما فشل مؤتمر لندن الأخير ببعيد عن الأذهان، ولا الاجتماع الذي عقده مؤخرًا نائب وزير الخارجية الأمريكي مع سفراء مصر والسعودية والإمارات، والذي استمرت فيه الإمارات في الإصرار على دعم مليشيا قوات الدعم السريع، مما ينسف أي ادعاء بالحيادية أو الرغبة في التوصل إلى حل سلمي. ربما كان الأولى بهؤلاء الموقعين على الرسالة الحديث مع رعاتهم الإماراتيين قبل مهاجمة الأمم المتحدة.

• التحفيز والعمل الإيجابي مع دول الجوار: الادعاء بأن المبعوث الشخصي “أهمل أهمية التواصل وبناء الجسور مع عواصم وقيادات دول جوار السودان” هو اتهام يفتقر إلى الأدلة. إن جهود المبعوثين الأمميين تتضمن بطبيعة الحال التواصل مع جميع الأطراف الإقليمية ذات الصلة، رغم أن الرسالة تشير إلى اهتمام المبعوث بتمتين علاقاته مع عواصم بعينها، وهنا نتساءل عن أي دول يدعي هؤلاء الأفراد أن المبعوث يتجاهلها، هل هي تشاد وكينيا وليبيا المتورطة في دعم المليشيا بشكل واضح، أم الإمارات التي لا تمتلك حدودًا مباشرة مع السودان؟

• الاستفادة من المبعوثين الخاصين والمراكز البحثية: تحدثت رسالة 13 يونيو، في سياق مواصلة الابتزاز السياسي، عن تجاهل المبعوث الشخصي للمبعوثين الخاصين والمراكز البحثية العالمية، وهو ادعاء لا نملك إزاءه غير أن نشجب الدور الذي لعبته بعض المنظمات العالمية والمراكز التي تحدثت عنها تلك الرسالة، وبعض الدول الغربية، في توفير المال السياسي والدعم لهؤلاء الأفراد والمجموعات السياسية لتشكيل وتقوية تحالفاتهم، والتي كانت من بينها تنظيمات مؤيدة صراحة لمليشيا قوات الدعم السريع وحركات مسلحة تحارب بشكل واضح في صفوفها، وهو ما يعد تدخلاً سافرًا في الشؤون الداخلية لدول أخرى. ولعل هذا هو السبب الذي دفعهم للمطالبة بإدراج هذه المنظمات والمراكز البحثية، كما يسمونها، في أعمال المبعوث الأممي، لتقوية موقفهم المتهافت والمتاهات الأيديولوجية والمعرفية التي يحاولون إخفاء الحقائق عن حرب السودان عبرها.

• تعزيز دور وصورة الأمم المتحدة: إن الزعم بأن المبعوث الشخصي “وضع مصداقية وسمعة والثقة في الدور السياسي للأمم المتحدة في أدنى مستوياتها” من خلال اختياره “طرفًا سودانيًا واحدًا فقط، وهو القوات المسلحة”، هو ادعاء يهدف إلى تقويض جهود الأمم المتحدة، وهو محاولة رخيصة ومفضوحة للابتزاز السياسي من الجهات الموقعة على الرسالة، والتي فقد شعبها الثقة فيها. إن هذا الاتهام يثير الشكوك حول دوافع هذه المجموعة، والتي تنتمي بكل وضوح إلى فئات سياسية محددة داعمة للمليشيا.

يتضح من سياق رسالة 13 يونيو 2025 أن المجموعة الموقعة -والتي تنحصر غالبيتها في تحالفي صمود وتأسيس- تنتمي إلى فئات سياسية محددة ذات ارتباطات واضحة بمليشيا قوات الدعم السريع، وبعض الموقعين منخرطون بشكل علني في تحالف تأسيس الموالي لهذه المليشيا، بل إن بعضهم قادة حركات وتنظيمات مسلحة تحارب في صفوف الدعم السريع. هذا الارتباط يكشف عن محاولة لممارسة الابتزاز السياسي بشكل مفضوح، حيث يزعمون تمثيل المدنيين السودانيين والتحدث بأسمائهم، رغم أنهم فقدوا أي شرعية للقيام بذلك بعد انكشاف تحالفاتهم. إن التنسيق الواضح بين التحالف الذي يقوده رئيس الوزراء المستقيل الدكتور عبد الله حمدوك -المقيم حاليًا في الإمارات ويعمل مديراً لاحد المراكز البحثية التابعة لها- وقوات الدعم السريع، كما أظهرته رسالتهم، يبرز عمق تورطهم السياسي في مجريات هذه الحرب، ويُعد دليلاً إضافيًا على أن هذا الاحتجاج جزء من أجندة خارجية تروج لها الإمارات بهدف تعطيل الجهود الدولية لتحقيق السلام وتوجيه كافة الجهود الدولية لخدمة مصالحها التوسعية في المنطقة.

إننا -كمجموعة من المواطنين السودانيين الموقعين على هذه الرسالة- نرفض هذا الابتزاز السياسي جملة وتفصيلاً، ونطالب سيادتكم بتوجيه الجهود نحو تعزيز الحيادية في عمل الأمم المتحدة، وتفعيل الدور المرجو من الأمم المتحدة ومبعوثها السيد رمطان لعمامرة بتقديم مزيد من الدعم السياسي والتقني له للقيام بواجباته في المساعدة على انهاء الحرب واستعادة السلام والاستقرار في السودان، دون الخضوع للضغوط السياسية والابتزاز. كما نرجو من سيادتكم دعم التحقيقات الدولية لكشف وتعرية الدعم الخارجي للمليشيات والأطراف المتماهية معها، وفرض العقوبات المقررة مسبقًا على الدول المخالفة لقرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن 1591.

إننا نرسل خطابنا هذا ليس دفاعًا عن السيد لعمامرة، ولكن للمطالبة بجهود أكثر موضوعية وأكثر معرفية وأكثر مبدئية وصرامة في الدفاع عن مبادئ القانون الدولي والسيادة الوطنية، وإعادة إحياء مبادئ عمل الشراكات متعددة الأطراف، بدلاً من منهج العمالة لخدمة مصالح أطراف محددة في دول أخرى ليست دولها.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

الموقعون

قوى وقيادات سياسية

1. محمد عبدالله الدومة – رئيس حزب الأمة القومي

2. معتز عثمان الفحل – الأمين السياسي للحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل – mutazelfahal@gmail.com

3. أ. أبوالقاسم الظافر – رئيس الحركة الوطنية للبناء والتنمية

4. أمين سالم عبدالرحيم – رئيس حزب الوحدة القومي

5. نورالدين صلاح الدين محمود – عضو المكتب التنفيذي للتيار الوطني – suhawabs@gmail.com

6. مواهب السيد محمد أحمد عثمان – سياسية ومهتمة بقضايا النساء

7. د. محمد عبدالرحيم أحمد – الأمين السياسي لحزب الشعب الفيدرالي الديمقراطي – mohamedaraheem78@gmail.com

8. إنعام حسن عبدالحفيظ – سياسية ومهتمة بقضايا المرأة

9. صالح عبدالرحمن كبلو – سكرتير الاتصال السياسي وعضو اللجنة المركزية – الحزب الاشتراكي السوداني

10. عثمان عبدالله الشوين – الأمين السياسي لحزب العدالة والتنمية السوداني

11. محمد سيد أحمد سرالختم – الأمين العام لتنسيقية القوى الوطنية

12. حذيفة عبدالله – الناطق الرسمي باسم التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية

13. خالد الأمين أحمد الفحل – قيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي – Khalidelfahal1983@gmail.com

14. يونس حامد عبدالمجيد – رئيس مبادرة شباب الغد – younishamid992@gmail.com

المجتمع الأهلي والمجموعات المناطقية

15. الأمير نور الدائم علي دينار – سلطنة دارفور

16. الشريف عمر المهدي الهندي – ممثل المجتمع الأهلي ولاية الجزيرة

17. المبر محمود – مؤتمر الجزيرة

18. أدروب سليم سلمان – الأمين العام لتحالف أبناء شرق السودان الفيدرالي

19. بابكر أحمد شرف الدين عبدالله – شرتاي عموم الفور بولاية البحر الأحمر – zezo81569@gmail.com

20. سعيد السيد – منبر البطانة الحر

21. عبدالله أحمد عبدالرحمن – رئيس رابطة أبناء دارفور بنيوزلندا

22. عمر شيخ الدين دبكة – ناشط – الأمين العام لتنسيقية أبناء بني هلبا بالسودان – omerdabka1974@gmail.com

23. فيصل عبدالله أبكر طلحة – الأمين العام لاتحاد شباب المساليت بالسودان

24. كمال صالح – المجلس الأعلى لقبيلة الكواهلة بالسودان

25. مامون الطيب عمر – تنسيقية رفاعة الكبرى

26. محجوب الجزولي عزالعرب – الآلية الوطنية لقبيلة الفلاتة – Mahgoubeljajouly@gmail.com

27. مصلح نصار الرشيدي – ممثل المجتمع الأهلي نهر النيل

28. مهدي إبراهيم – مؤتمر نهر النيل

29. سالم أحمد طه – تجمع القوى الديمقراطية بالولاية الشمالية

30. عبدالرحمن كامل ارنتو – التجمع القاعدي بولاية النيل الأزرق – aarno1972@gmail.com

المجتمع المدني

31. امية يوسف حسن أبوفداية – مدير المركز السوداني لحقوق الإنسان وحرية الإعلام – Omaia1975@yahoo.com

32. إخلاص أحمد الطاهر – المدير التنفيذي لمجموعة مناصرة دارفور – Ikhlass@darfuradvocacy.org

33. إسماعيل حسن آدم – مدافع حقوقي عن حقوق الإنسان

34. سلام توتو – ناشط في مجال منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان – umdoki@gmail.com

35. مصطفى آدم أحمد – مدير منظمة الزرقاء عضو التحالف الدولي للمحكمة الجنائية الدولية – zordorg@gmail.com

36. أحمد المصطفى الطيب – رئيس منظمة جسر الجنان لتنمية المجتمع – ahmedalmustafa24@gmail.com

37. أيمن حماد محمد عثمان – رئيس مؤسسة أسك ميديا – ayman.hmo16@gmail.com

38. د. أمجد فريد الطيب – فكرة للدراسات والتنمية

39. د. تجاني محمد حسن عبدالله – رئيس الهيئة الشعبية السودانية – teejo8@yahoo.com

40. د. تيسير بشير حمزة – رئيس منظمة يارا للسلام والتنمية – tayseerbasheer@gmail.com

41. د. خالد مختار سالم – مدير المركز السوداني لدراسات الرأي العام – khalidmukhtarsalim@gmail.com

42. د. دفع الله طه القدال – منظمة الجزيرة للإعمار والتنمية

43. د. فدوى موسى – رئيس منظمة American Sudanese Vision and Dreams – fadwaamerican1@gmail.com

44. الفريق شرطة آدم دليل – المبادرة الوطنية لضباط الشرطة المتقاعدين

45. سهير عبدالمتعال – المدير التنفيذي لمجموعة المناصرة النسوية السودانية – SuhairMutaal@me.com

46. صديق محمد فضل المولى – اللجنة المدنية للإسناد

47. صلاح الدين آدم أحمد – رئيس منظمة سليمة – salahadammattar@gmail.com

48. صلاح أحمد إدريس إبراهيم – المنسق الوطني لنزع السلاح – السودان – salah.idris71@gmail.com

49. عادل عبدالنافع دافوري – مبادرة جبر ضرر ضحايا عدوان الدعم السريع بولاية الجزيرة

50. فاطمة إسحق جارالنبي – رئيس منظمة روز للسلام والتنمية – fatimaishag36@gmail.com

51. محمد إسماعيل عبدالله – رئيس منظمة هيومنس هييل لحقوق الإنسان – moh.iamail2024@gmail.com

52. محمد حسين – ناشط حقوق إنسان – tino_hussein@yahoo.com

53. محمد فتحي محمد حسين – ناشط مدني من شرق السودان

54. محمود أبوالبشر – أمين العلاقات الخارجية لتجمع السودانيين بالخارج – tohia1321@gmail.com

55. هالة عبداللطيف كمرات – أكاديمية وناشطة متخصصة في دراسات فض النزاعات والتفاوض – halakamrat@gmail.com

الأكاديميون والمهنيون

56. الزاكي التيجاني محمد إبراهيم – رجل أعمال

57. الشاذلي الغالي محمد طه – مهندس سوداني – shazli29@yahoo.com

58. الطاهر على الريح – مهندس مدني – حزب الأمة القومي – Aboyasir100@hotmail.com

59. النور عبيد النور مصطفى – جيولوجي

60. إبراهيم صالح – معاون مبيعات

61. إبراهيم عقيل مادبو – عميد ركن معاش

62. إيهاب سليمان التوم محمد – مهندس كهربائي – ehabeltom@gmail.com

63. إيهاب عبدالكريم أحمد – موظف – Eabdlkarim@qf.org.qa

64. أبوعبيدة محمد – أستاذ جامعي

65. أبي عبدالوهاب محمد بابكر – معلم

66. أحمد ربيع سيدأحمد محمد – معلم

67. أحمد سليمان محمد قور – مهندس

68. أسامة محمد عبدالرحيم محمد – ضابط متقاعد وخبير مختص في الدراسات الاستراتيجية والأمنية والعسكرية

69. أيمن محمد بشير محمد – مندوب مبيعات

70. آدم موسى – أكاديمي وباحث

71. بدرالدين عبدالله النور محمد – لواء شرطة متقاعد/محامي

72. جرجس سلطان داوود – رجل أعمال سوداني

73. جليل علي – أستاذ في طب الكلى – galil.ali@nhs.net

74. حاتم محمود عبدالرازق محمد – بالمعاش – hatim.mahmoud9@gmail.com

75. حافظ سيد أحمد حاج أحمد – محام ومهتم بالقضايا السياسية وحقوق الإنسان – hafiz2adv@gmail.com

76. حسن سيد سيدون محمد – مستشار قانوني – hassan.sayedoon@gmail.com

77. حياة محمد الحسن – محامي – Hyat70520@gmail.com

78. خالد عثمان حامد (العمدة) – أستاذ جامعي – khalidalomda75@gmail.com

79. خوجلى على خوجلى – أستاذ جامعي بالمعاش – Kogh2002@gmail.com

80. د. الصادق إسماعيل مجذوب إسماعيل – طبيب

81. د. أسعد مرتضى أبوالقاسم – طبيب نفسي/طبيب

82. د. حسن الأمين البشير سعد – استشاري أمراض الدم والمناعة – HelbashirSaad@sidra.org

83. د. خليل عبدالرحيم الضرير – استشاري تخدير وعناية مركزة – khalil.aldareer@hotmail.com

84. د. سلمان محمد أحمد خالد – أستاذ جامعي – Skhalid@Nat-uni.edu.com

85. د. عبدالرحمن سيد أحمد زين العابدين – أكاديمي

86. د. عبدالله محمد درف – المحامي والخبير القانوني – Dirife2018@gmail.com

87. د. عثمان حسن عثمان – أستاذ جامعي

88. د. عصام الدين أحمد بطران – أستاذ جامعي/إعلامي – batraan60@gmail.com

89. د. علاء الدين محمد الحسين – طبيب – اختصاصي طب أسرة

90. د. عماد الدين حسن أحمد يوسف – طبيب – eyosef@moh.gov.sa

91. د. فارس الحاج عبدالله سعد – طبيب – ferrous81@gmail.com

92. د. فرح حسين عبدالتواب – خبير اقتصادي – Farah.H.Tawab@gmail.com

93. د. كمال عبدالجليل بشاشة – أكاديمي ومنتج أفلام وثائقية – K.bashasha@gmail.com

94. د. مجدي الجزولي – m.elgizouli@gmail.com

95. د. محمد النعيم سليمان محمد – أخصائي طب رياضي – Mohamedsuliman866@gmail.com

96. د. محمد فتحي سليم – المدير العام لمجموعة تقى للصناعات الدوائية

97. د. منتصر محمود ونيلا – طبيب وناشط في المجال الطبي والصحة

98. د. ناظم عبدالعاطي – استشاري طب أطفال – nazim@doctors.org.uk

99. د. هشام كمال محمد – أستاذ جامعي – Hishamkamal19@hotmail.com

100. سوسن عبدالماجد محمد أحمد – معلمة

101. صفاء أحمد مأمون كسنجر – أخصائية مختبرات وناشطة طبية مهتمة بقضايا حقوق الإنسان

102. طارق عبدو كبوش – مهندس اتصالات ومواطن سوداني مقيم في لندن – tariqkaboash@gmail.com

103. طلال نورالدائم وداعة الله – رجل أعمال مالك ورئيس شركة SMT للتجارة والاستثمار المحدودة – talal@smt.company

104. عادل سليمان – مدير شركات

105. عاصم إبراهيم محمد محمود – مشرف هندسي تبريد وتكييف – iasim1224@gmail.com

106. عاصم إسماعيل محمد – محاسب

107. عبدالرحمن علي أحمد الريح – سفير ودبلوماسي متقاعد

108. عبدالعظيم حاج عمر – محاسب

109. عبداللطيف الطيب أمان موسى – موظف مفتش أول ديوان الضرائب

110. عبدالله صالح – معاون مبيعات

111. عبدالمجيد سلمان – دبلوماسي سوداني متقاعد

112. عبدالوهاب موسى عبدالمنعم – رجل أعمال ومهتم بالقضايا السياسية – abdoo158@gmail.com

113. عثمان أبو القاسم الشريف حسين – تاجر مدينة شندي

114. عصام محمد – موزع إمدادات

115. عمار عبدالرحيم يوسف – محاسب – amarkps9@gmail.com

116. غادة عبدالماجد محمد أحمد – موظفة

117. فارس عبدالرحيم التني – محامي سوداني – بروكسل

118. فارس محمد أحمد إبراهيم – مهندس

119. فتحي فضل السيد محمد – معلم

120. فخرالدين الطيب أحمد – مقاول – Fakhr910@gmail.com

121. فريق شرطة م. عابدين الطاهر – abdeinkhojali@gmail.com

122. فيصل هشام محمداحمد البرير – مدير عام مستشفى رويال كير العالمية – faisal.hisham1988@gmail.com

123. كامل عبدالله الكامل عبدالعزيز – مهندس صوت – kamil22bnc@gmail.com

124. لينة زيدان – باحثة علمية – linaziedan@gmail.com

125. مبارك أحمد مأمون كسنجر – مهندس كهربائي وناشط في دعم مبادرات السلام وإعادة الإعمار

126. مجدي يحيى صالح عمر – مساعد شرطة

127. محاسن عبدالله الشيخ حمزة – مفتش أول ديوان الضرائب

128. محمد أحمد علي – مهندس

129. محمد أحمد مأمون كسنجر – أخصائي مختبرات طبية وناشط في المجال الطبي – Mokissinger88@gmail.com

130. محمد أحمد وداعة الله صلاح – مستشار قانوني

131. محمد مصطفى محمد حامد – مصرفي – mhdmst1982@gmail.com

132. مدثر أحمد مأمون كسنجر – مهندس مدني وناشط في مجال البنية التحتية والتنمية المستدامة

133. مزمل صديق سيد أحمد – موظف علاقات عامة – muzzamel55@hotmail.com

134. مظهر إبراهيم محمد داؤد – موظف – mozabra69@gmail.com

135. معتز إبراهيم بشير – موظف – mutazbashier24@gmail.com

136. مكي الحاج موسى محمد إبراهيم – لواء معاش

137. منتصر عبيد – معاون مبيعات

138. منير نبيل منير – رجل أعمال سوداني – mano1213330a@hotmail.com

139. مهجة يوسف محمد إدريس – موظفة حكومية

140. مهلب دفع الله الحسن – مهندس – mohalap@gmail.com

141. نبيل سلطان داوود – محامي ومدافع حقوقي

142. نصر الدين بابكر أحمد – عميد ركن معاش

143. هشام زين العابدين عيسى – محام ومهتم بالقضايا السياسية وحقوق الإنسان

144. وجيدة فضل السيد محمد بابكر – موظفة

145. ياسر الحاج عبدالله – موظف – abumonzir@hotmail.com

146. يوسف محمد – موزع إمدادات

كتاب واعلاميون

147. المعتز أحمد محمد عبدالله – عضو حركة بلدنا (المكتب الإعلامي)

148. الواثق الصادق الله جابو إبراهيم – إعلامي – Elwathig78@gmail.com

149. إبراهيم عوض أحمد يوسف – صحفي

150. أبوبكر فضل الله إبراهيم – موظف/ناشط إعلامي – bakri-fadul@hotmail.com

151. أبوعاقلة محمد جمعة أماسا – صحفي – amasa74@gmail.com

152. أحمد محمد الحاج – صحفي

153. أم مجتبى عبدالله – شاعرة وكاتبة صحفية

154. أواب هاشم أحمد – إعلامي

155. جعفر خضر الحسن – صحفي – gafar.khidir70@gmail.com

156. جهاد حسين يوسف – إعلامي

157. حافظ صديق المعيسي – صحفي – hafizalmaissa1@gmail.com

158. حسن سعيد المجمر طه – إعلامي ومحام ومدافع عن حقوق الإنسان – hassan_mogummer@hotmail.com

159. حسن محمد حمد – صحفي

160. حنان عبدالحميد – إعلامية

161. خالد أحمد التعايشي – شاعر وروائي سوداني

162. د. محمد تورشين – باحث وكاتب سوداني متخصص في الشؤون – torshim16@gmail.com

163. د. مزمل أبو القاسم الشريف – صحافي وأكاديمي ومحلل سياسي

164. داليا الياس الحسن – إعلامية – dalya.alyas@gmail.com

165. سارة فضل بخيت – كاتبة وإعلامية – Sarafadulbakhit@gmail.com

166. سماح علي الريح – إعلامية – samahalraiah@hotmail.com

167. صدقي محمد عبده مطر – محلل سياسي – Sidgimattar1@gmail.com

168. طارق شريف ساتي محمد – رئيس تحرير مجلة حواس – tariqsharif76@gmail.com

169. عبدالعزيز بركة ساكن – كاتب – kurmok@gmail.com

170. عبدالعظيم عوض محمد – إعلامي

171. عبدالله آدم حربكانين إدريس – صحافي (الجزيرة نت)

172. عزيزة عوض الكريم موسى عبداللطيف – إعلامية

173. عمر خضر – إعلامي

174. عوض الجيد المسلمي عوض الكباشي – صحفي

175. مأمون عثمان رحمة الله – صحفي وباحث

176. محمد المسلمي الكباشي – صحفي ومدون

177. محمدين محمد إسحق – صحفي ومدير مركز أفرابيا للخدمات الإعلامية – kably1978@hotmail.com

178. مشاعر عثمان جلال الحسن – رئيس تحرير وناشر صحيفة أول النهار

179. معتصم أحمد محمد الحسن – صحفي – ashaadinabi@gmail.com

180. معتصم حسن بيضاب – كاتب – mutasimbaidab@gmail.com

181. ناصر جلال محمود – باحث وكاتب مهتم بالشأن السوداني – nasir_galal@yahoo.co.uk

182. نجلاء عمر – صحفية – no14973@gmail.com

183. هشام أحمد شمس الدين الشيخ – صحفي – hisssham1@gmail.com

184. هيثم صديق عبدالرحمن – كاتب صحفي

185. يوسف عبدالمنان الأمين – صحافي

رياضيون

186. محمد عبدالله مجذوب (مازدا) – مدرب ولاعب سابق بنادي المريخ والمنتخب السوداني

187. أسامة آدم ريحان (سكسك) – مدرب ولاعب سابق في نادي المريخ والمنتخب السوداني لكرة القدم

188. الفاضل حسن محمد حسين (أبوشنب) – حكم كرة قدم دولي – abushanab1976@gmail.com

189. محمد علي الخضر (سفاري) – مدرب ولاعب سابق في نادي المريخ والمنتخب السوداني

190. مرتضى الشيخ حسب الرسول – عضو في مجلس إدارة نادي المريخ

191. خالد أحمد النقر – نائب الأمين العام للاتحاد السوداني لرعاية الناشئين والشباب

ناشطون ومواطنون

192. الحسن عبدالله محمد أحمد كنة – ناشط من شرق السودان – Alhassankona739@gmail.com

193. المعز عوض صلاح – مواطن – امتداد ناصر

194. الوليد أحمد محمد علي بكار – مواطن سوداني – wldbakar@gmail.com

195. إسماعيل الزين إسماعيل محمد – تاجر

196. أحمد الحبر أبوعركي محمد مكي – مواطن سوداني – ahmedelhiber@hotmail.com

197. أحمد جادالله – طالب جامعي وناشط في قضايا الشباب والسلام

198. أحمد عبدالوهاب عبدالرحيم – ناشط سياسي/منظم مجتمعي

199. أشرف محمد حسن – مواطن سوداني نازح في القاهرة بسبب ظروف الحرب – Shosha7822@gmail.com

200. أمين سعد – المقاومة الشعبية – aminsaadsdn@gmail.com

201. أيمن محمود محمد شريف – مواطن – aymanmsharif@gmail.com

202. بابكر أحمد بابكر – مواطن

203. بخيت الشريف حسين – رجل اعمال – شندي

204. بدر صديق سيدأحمد – مواطن

205. جمال أبشوك علي – مواطن

206. حكمة إبراهيم محمد – ناجية من الإبا206. حكمة إبراهيم محمد – ناجية من الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والاستغلال الجنسي – hekema.ibrahim1972@gmail.com

207. خالد عبدالله محمد العوض – ناشط سياسي – khalidadalla28@yahoo.com

208. خالد محمد عبيد الله فضل السيد – موافق على مضمون الرسالة – Obeedaallakhalid@gmail.com

209. داود بدر – arowdeen@hotmail.com

210. سارة عادل محمود – مواطنة سودانية

211. سامي عثمان محمود عثمان – أعمال حرة

212. سلمى إبراهيم عباس – مواطنة – الجزيرة

213. شمس الدين خرساني بابكر – مواطني سوداني – shamseldin558@gmail.com

214. صفاء خرساني بابكر – مواطنة سودانية

215. عادل عبدالجليل محمود – مواطن سوداني

216. عاصم فقيري – مواطن سوداني – asimfageary@gmail.com

217. عائشة حسن مزمل – مواطنة

218. عبدالعزيز عبدالله حامد – مواطن

219. عبدالفتاح عبدالعزيز أحمد – ناشط مدني

220. عبدالله خرساني بابكر – مواطن سوداني

221. عبدالله علي الحاج محمد – أعمال حرة

222. عبدالمجيد علي المجيد – ناشط مدني

223. عبدالمنعم إبراهيم – مواطن – anckaba5@gmail.com

224. عثمان حمدالنيل – مواطن

225. عزالدين محمد أحمد محمد – مواطن سوداني – zeezo756@yahoo.com

226. عسجد عماد الدين محمد محمد خير – طالبة

227. عماد أحمد الشيخ – مواطن

228. عمر عباس أحمد عثمان – ناشط مدني – omerking2010@hotmail.com

229. عمر علي محجوب – مواطن

230. غزالي محجوب العمدة – مواطن

231. فاطمة سيد أحمد العبيد – مواطنة

232. فاطمة عادل محمود – مواطنة سودانية

233. فيصل محمد فرح محمد – تاجر

234. قاسم موسى الفاضل محمد – ضابط معاش السواقي الجنوبية كسلا – qasimmose@gmail.com

235. كمال خرساني بابكر – مواطن سوداني

236. ماهر حسن محمد (ماهر بيك) – مواطن – sayentoud@gmail.com

237. مجذوب خرساني بابكر – مواطن سوداني

238. محمد الأمين عبدالعزيز فضل – ناشط سياسي

239. محمد الصديق عبدالله فضل الله – مواطن

240. محمد الطيب مصطفى عثمان – لجان مقاومة أبوروف – Moh.Eltayeb612@gmail.com

241. محمد خرساني بابكر – مواطن سوداني

242. محمد عبدالله إبراهيم – ناشط مدني

243. محمد صديق العربي – مواطن سوداني – wadalarabi77@gmail.com

244. محمد عبدالمنعم محمد عبدالمجيد – مواطن سوداني

245. محمد عثمان عبدالواحد أبوبكر – مواطن سوداني

246. محمد يس أبرار محمد – طالب جامعي – 0962922028wadyasen@gmail.com

247. مروة أحمد كسنجر – ناشطة نسوية – marmarkessinger@hotmail.co.uk

248. مروة خيري أحمد – مواطنة سودانية

249. مصعب خالد محمد مكي – مواطن سوداني – bashca11@hotmail.com

250. معاوية أحمد مامون كسنجر – ناشط في مجال العمل الطوعي ولاجئ سوداني – maw883322@gmail.com

251. معاوية عبدالكريم أحمد – مواطن – شندي

252. منال حسن حمد – مواطنة سودانية

253. منى عباس بابكر محمد أحمد – ضابط متقاعد

254. نزار صلاح كامل خفاجة – مواطن

255. نور أسامة عياض – ناشطة مدنية

256. هاشم عباس يوسف محمد – ناشط مدني

257. هند عبدالقادر علي – مواطنة سودانية

258. وليد التوم شريف – لجان المقاومة الشعبية أبوروف وأمدرمان القديمة – eltomwaleed@gmail.com

259. وليد بشير عمر – مواطن

260. ياسمين جادالله – طالبة وناشطة في قضايا الشباب والسلام

261. يزيد صديق سيد أحمد حسن – مواطن سوداني – Yzeedsdig@yahoo.com

262. يسرا عادل محمود – مواطنة سودانية