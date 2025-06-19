(السوداني) تنشر جدول امتحانات الشهادة السودانية

الخرطوم: السوداني

تبدأ امتحانات الشهادة السودانية المؤجلة، فى التاسع والعشرين من يونيو الجاري.

وتحصلت (السوداني) على جدول الامتحانات التي تبدأ يوم الأحد عند الساعة الثانية ظهراً.

حيث يجلس الطلاب في أول يوم لأداء امتحان مادة التربية الإسلامية والتربية المسيحية، فيما يجلس اليوم الثاني لمادة علوم الحاسوب والعلوم الهندسية.

ويوم الثلاثاء يجلسون لأداء امتحان مواد الأحياء والجغرافيا والدراسات البيئية والرسم المعماري.

أمّا الخميس سيؤدي الطلاب امتحان مادة الكيمياء والدراسات الإسلامية، وتليها مادة اللغة العربية يوم السبت، وتُختتم امتحانات الشهادة السودانية يوم الخميس بمادة اللغة الإنجليزية.