مركز الملك سلمان يشرع في تأهيل مستشفى أم درمان التعليمي ويبدأ بحل مشكلة الكهرباء

أم درمان: السوداني

أعلن سعادة السفير السعودي بالسودان، الأستاذ علي بن حسن جعفر، عن إعادة تأهيل مستشفى أم درمان التعليمي، حيث شرع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بتأمين مولد كهرباء [KVA – 730] يغطي احتياج المستشفى من الكهرباء في كل أقسامه.

وأوضح السفير السعودي، أن تأمين الكهرباء للمستشفى يُعد أبرز الأولويات الحالية في برنامج إعادة التأهيل نظراً لعدم استقرار التيار الكهربائي وكثرة ساعات انقطاعه، في الوقت الذي يبلغ فيه عدد المراجعين يومياً قرابة ألف مريض ويجري المستشفى يومياً عشرات العمليات.

ويُعد مستشفى أم درمان التعليمي أكبر مستشفى بالسودان، ويضم أقساماً عديدة ويقدم خدمات كبيرة، ويزداد العبء عليه في هذه الفترة بسبب قلة وندرة المستشفيات التي تستقبل المرضى وتقدم خدمات علاجية بالعاصمة في هذه الفترة.

ومن المتوقع تركيب المولد وتشغيله في الأيام القليلة القادمة.

في وقتٍ، يستمر دعم مركز الملك سلمان خلال الفترة القادمة لإعادة تأهيل المستشفى بالكامل، والعديد من المستشفيات الأخرى بمُختلف ولايات السودان.