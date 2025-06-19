الصحة تتسلّم (3) ملايين جرعة من لقاح الكوليرا

الخرطوم: السوداني

تسلّمت وزارة الصحة، اليوم الخميس، شحنة من لقاحات الكوليرا مقدّمة من لجنة التنسيق الدولية لتنسيق مكافحة الكوليرا، وتقدّر الكمية بثلاثة ملايين جرعة. وتم اليوم استلام مليون وخمسمائة ألف جرعة، فيما ستصل الكمية المتبقية غداً، وذلك ضمن استجابة وزارة الصحة وشركائها لاحتواء وباء الكوليرا في البلاد.

وكان في استقبال الشحنة بمطار بورتسودان الدولي، ممثل وكيل وزارة الصحة الاتحادية، د. عصمت مصطفى، إلى جانب الوفد المرافق له، ونائب ممثل منظمة اليونيسف في السودان، آن ماري صواي.

وعبّر د. عصمت في تصريحات صحفية، عن شكره للمنظمات الدولية على مساهمتها الفاعلة في احتواء الوباء، مشيرًا إلى أن حصول السودان على ثلاثة ملايين جرعة، إضافةً إلى مليون ومائتي ألف جرعة خُصّصت لولايات دارفور، يُعدّ دعمًا مهمًا في مسار مكافحة الكوليرا.

ونوّه إلى الجهود المبذولة من الإدارة العامة للرعاية الصحية الأساسية وإدارة التحصين الموسع، وطمأن المواطنين بسلامة وأمان اللقاح.

من جانبها، أعربت آن ماري صواي، عن سعادتها بوصول اللقاحات، وكشفت عن مُـوافقة لجنة التنسيق الدولية لمكافحة الكوليرا على طلب الوزارة لجرعات إضافية إلى ولايات دارفور، شاكرةً وزارة الصحة على حُسن التنسيق.