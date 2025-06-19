والي سنار يصدر أمر طوارئ جديد بحظر التجوال

سنجة: السوداني

أصدر والي ولاية سنار، اللواء (م) الزبير حسن السيد، أمر طوارئ قضى بحظر جميع الأشخاص والمركبات من التجوال داخل جميع مدن الولاية اعتباراً من الساعة الحادية عشرة مساء اليوم وحتى الساعة الرابعة صباحاً.

وألغى أمر الطوارئ الحالي، أمر الطوارئ السابق الذي صدر في 17 / 12 / 2023 والذي كان يحظر التجوال من الساعة السابعة مساءً وحتى الخامسة صباحاً.

واستثنى أمر الحظر، القوات النظامية وفقاً لما تقره لجنة أمن الولاية، كما استثنى أمر الطوارئ، حظر الكادر الطبي والعاملين في خدمة الطوارئ، وذلك بعد الحصول على التصريح اللازم من الجهة التي يحددها الوالي.

وحدّد أمر الطوارئ الحالي، عقوبة مالية على من يخالف الحظر لا تقل عن مليون جنيه وفي حالة عدم الدفع السجن بما لا يتجاوز الشهر، وفي حالة تكرار المخالفة يعاقب الشخص بالسجن بما لا يقل عن شهر ولا يزيد عن ثلاثة أشهر مع غرامة مالية لاتقل عن ثلاثة ملايين جنيه ولا تزيد عن خمسة ملايين جنيه.