بورتسودان: السوداني

قال مدير الدائرة الفنية بالإدارة العامة للخدمات الصحية، اللواء شرطة طبيب يوسف مختار، إنّ افتتاح أول مركز للكوارث والطوارئ الصحية “ساهرون”، يعتبر حدثاً مهماً في مجال الخدمات الطبية خاصة وأنه يعد الأول بالسودان.

ولفت الى أنّ افتتاح المركز يعتبر امتداداً لمستشفى الشرطة المركزي ببورتسودان ولظروف الحرب التي تمر بها البلاد، تحوّل المركز من السعة السريرية العالية إلى مركز للكوارث والطوارئ الصحية.

وأوضح أن الهدف من إنشاء المركز هو استقبال حالات الإخلاء والكوارث والأوبئة في ظروف الحرب، بجانب الكوارث المناخية والجيولوجية والأمراض الناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة خاصةً موجات ضربات الشمس.

وافتتح المدير العام لقوات الشرطة الفريق أول شرطة حقوقي خالد حسان محيي، اليوم بمدينة بورتسودان، مركز ساهرون تحت شعار “يد تحمل السلاح ويد تداوي الجراح”.

وأضاف بحسب المكتب الصحفى للشرطة، أن المركز يحتوي على 6 عنابر وغرفة للأزمة وأخرى للعلاج الطبيعي مجهزة بكافة المعينات والأجهزة الطبية بجانب غرفتين للعناية الوسيطة.

وأشار اللواء يوسف، أن لفتتاح المركز يأتي في سياق الشراكات مع وزارة الصحة والجهات ذات الصلة، ونوه الى الترتيبات الجارية لإضافة غرفة عمليات مجهزة وإدخال إجهاز الأشعة المقطعية الذي سيكون إضافة كبرى لمركز ساهرون للكوارث والطوارئ الصحية، والذي سيقدم خدماته لكافة المواطنين، إضافةً لمنسوبي الشرطة.