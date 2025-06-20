بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قال تعالى: (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً * فَادْخُلِي فِي عِبَادِي * وَادْخُلِي جَنَّتِي). صدق الله العظيم

نعي

برضاء تام بقضاء الله وقدره، ينعي ناشر صحيفة (السوداني) السيد/ جمال الوالي، عند الله تعالى المغفور له بإذن الغفور الرحيم:

الدكتور/ محمد عثمان الطيب الريح

القنصل الشرفي للسودان بدولة نيجيريا، وكبير الجالية السودانية في نيجيريا، وأحد كبار أقطاب نادي المريخ السوداني.

لقد كان الراحل قبلة لجميع السودانيين في نيجيريا، يسعى في قضاء حوائج الناس، فاتحًا أبواب داره العامرة ومكتبه لجميع القاصدين بكل ترحاب وكرم ونبل وشهامة.

اللهم اجعله في أعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقًا، في سدر مخضود وطلح منضود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، والهم أهله وصحبه الصبر وحسن العزاء.

والعزاء موصول لأسرتيه الصغيرة والكبيرة الممتدة، ولجميع عارفي فضله.

إنا لله وإنا إليه راجعون